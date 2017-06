URC 2017: drugie miejsce dla PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej

Znamy wyniki zawodów łazików marsjańskich University Rover Challenge 2017. Drugie miejsce zajął zespół PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej!

Zdjęcie Uczestnicy URC 2017 /materiały prasowe

University Rover Challenge (URC) to zawody dla zespołów studenckich związane z łazikami. Co roku zespoły z całego świata przyjeżdżają do USA, na pustynię w stanie Utah, gdzie rywalizują ze sobą. Zespoły konkurują w zadaniach takich jak zebranie próbki, symulowane wsparcie astronauty, przejazd przez trudny teren i serwisowanie sprzętu. Dokonywana jest także prezentacja łazików poszczególnych zespołów, na której przedstawia się zastosowane w ich konstrukcji rozwiązania technologiczne. Często łaziki startujące w tych zawodach nazywa się “marsjańskimi”, m.in. z uwagi na trudny teren URC oraz wsparcie Mars Society.

Polskie zespoły od lat zajmują najwyższe miejsca w zawodach URC. Co więcej, z każdym rokiem coraz więcej polskich zespołów uczestniczy w imprezie. Do URC 2017 łącznie zgłosiło się aż 10 zespołów z Polski, z tych pięć zostało zakwalifikowanych do zawodów. URC 2017 zakończyły się nad ranem w niedzielę 4 czerwca 2017 (czasu polskiego).

Wyniki URC 2017

W tym roku zawody URC wygrał zespół Mars Rover Design Team z Missouri University of Science and Technology (USA). Ten zespół otrzymał 403,7 punktów. Z kolei drugie miejsce przypadło polskiemu zespołowi: PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej uzyskał 330,4 punktu. Trzecie miejsce uzyskał BYU Mars Rover z Brigham Young University (USA). Ten zespół otrzymał 324,7 punktu. Kilka zespołów z Polski zajęło także wysokie miejsca: czwarte i piąte miejsce przypadło zespołom z Uniwersytetu Wrocławskiego (zespół/łazik Continuum) i z Politechniki Łódzkiej (zespół Raptors).

Dotychczasowe osiągnięcia polskich zespołów na URC

W 2011 roku zawody wygrał łazik MAGMA 2 z Politechniki Białostockiej. Dwa lata później łazik Hyperion, także z Politechniki Białostockiej, zdeklasował wszystkie inne zespoły oraz uzyskał najwyższy wynik w historii URC – 493 punktów na 500 możliwych.

W 2014 roku URC wygrał łazik Hyperion II z Politechniki Białostockiej a trzecie miejsce przypadło zespołowi Legendary II z Politechniki Rzeszowskiej. Zawody URC 2015 wygrał zespół Legendary Rover z Politechniki Rzeszowskiej, na trzecim miejscu uplasował się polski zespół łazika Scorpio z Politechniki Wrocławskiej.

Zawody URC 2016 zwyciężył Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej. Trzecie miejsce zdobył zespół Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego.