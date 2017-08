Trwa nabór nowych astronautów w Chinach

Chińska Agencja Kosmiczna prowadzi nabór do kolejnej grupy astronautów.

Zdjęcie Uczestnicy lotu Shenzhou 10 /Kosmonauta

Chiny jako trzecie państwo po Związku Radzieckim/Rosji oraz Stanach Zjednoczonych posiadają technologie umożliwiająca przeprowadzenie lotu załogowego. Misje kosmiczne realizowane są jednak relatywnie rzadko. Po 2003 roku, w którym nastąpił debiutancki dla Chin lotu Yanga Liwei w kapsule Shenzhou, przeprowadzono tylko pięć kolejnych misji załogowych. Najdłuższy dotychczas chiński lot trwał 33 dni. Chiny przetestowały już również technologie cumowania do innych obiektów na orbicie jak i spacerów kosmicznych.

Pierwszych astronautów programu Shenzhou wybrano w latach dziewięćdziesiątych (dwóch pilotów w 1996 roku oraz dwunastu kolejnych w 1998). W 2010 roku do tej elitarnej grupy dołączyła kolejna grupa astronautów: pięciu mężczyzn oraz dwie kobiety.

Chiny prowadzą bardzo rygorystyczny trening swoich astronautów, czasem nazywanych również tajkonautami. Bardzo często do tygodnia przed startem misji nie podawane są nazwiska uczestników, a różne załogi trenujące do danej misji konkurują ze sobą aż do ostatniej chwili.

Zdjęcie Wizualizacja stacji Tianhe-1 i cumującego pojazdu Shenzhou / materiały prasowe

W 2017 roku ma zostać wybranych kolejnych 10-12 osób. W grupie, w której będą również wybrane 2 astronautki, po raz pierwszy większość będzie cywilnymi specjalistami z różnych dziedzin naukowych. Za dwa lata na orbitę trafi moduł mieszkalny nowej modularnej stacji kosmicznej, na której załogi będą mogły przebywać nawet do roku. Stacja będzie również przyjmować gości z innych krajów – od lat kilku astronautów ESA intensywnie uczy się języka mandaryńskiego.

Chiny przetestowały również już pojazd logistyczny Tianzhou, który obok transportu potrzebnych do utrzymania stacji ładunków, będzie również transferował paliwo umożliwiające utrzymanie konstrukcji na orbicie.

Po zbudowaniu stacji kosmicznej, oczekuje się że w trzeciej dekadzie XXI wieku Państwo Środka rozpocznie załogowe loty księżycowe.