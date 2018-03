Sztuczna inteligencja pomogła namierzyć kratery na Księżycu

Sztuczna inteligencja została wykorzystana do znalezienia tysięcy nowych kraterów na Księżycu, które do tej pory pozostawały niewykryte.

Zdjęcie Naukowcy NASA wykorzystali sztuczną inteligencję do poszukiwania kraterów księżycowych /NASA

Ari Silburt i Mohamad Ali-Dib z Uniwersytetu w Toronto wykorzystali algorytm do przeszukania 90 000 zdjęć Księżyca i namierzenia kraterów szerszych niż 5 km. Wyniki zaskoczyły wszystkich - na Srebrnym Globie odkryto 7000 nowych kraterów tej wielkości. Udoskonalenie technik pozwoli znaleźć setki tysięcy mniejszych obiektów tego typu.



"Kratery na Księżycu i innych ciałach niebieskich mają kluczowe znaczenie dla badań historii dynamiki Układu Słonecznego. Do tej pory robiliśmy to w tradycyjny sposób, przy pomocy wizualnej inspekcji obrazów, ograniczając w ten sposób zakres i wydajność wyszukiwania. Mamy sposoby, które pomogą nam usprawnić nasze metody" - czytamy w raporcie naukowców.



Kratery są powszechne na ciałach niebieskich takich jak Księżyc, Merkury, Ceres czy Westa. Opracowane algorytmy wykrywania kraterów (CDA) połączone ze splotową siecią neuronową (CNN), umożliwiły bardziej zaawansowane wyszukiwanie tego typu struktur. Udało się odkryć w ten sposób 6883 nowe kratery.



Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości sztuczna inteligencja pomoże identyfikować kratery na planetach i księżycach pozasłonecznych.