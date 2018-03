Sześć polskich zespołów wystartuje w zawodach łazików marsjańskich w USA

Sześć polskich zespołów zakwalifikowało się do udziału w zawodach łazików marsjańskich University Rover Challenge, które odbędą się od 31 maja do 2 czerwca na pustyni Utah w Stanach Zjednoczonych. Do rywalizacji ma przystąpić 36 zespołów z dziesięciu krajów.

University Rover Challenge (URC) to prestiżowe, międzynarodowe zawody łazików marsjańskich zbudowanych przez studentów. Rozgrywane są na amerykańskiej pustyni w stanie Utah w pobliżu analogu bazy marsjańskiej MDRS. Studenckie łaziki mają do wykonania szereg zadań. Będą musiały np. pobrać próbki gruntu do analiz, zebrać umieszczone na polu narzędzia, dokonać napraw w zepsutym urządzeniu, pokonać trudno dostępne wzniesienia terenu.

Do udziału w zawodach zgłosiła się rekordowa liczba zespołów - aż 95. Spośród nich wyłoniono 36 drużyn z 10 krajów, które wezmą udział w zawodach.

Najwięcej - 11 - będzie reprezentowało Stany Zjednoczone; po sześć Kanadę i Polskę. Z Polski zakwalifikowały się zespoły: Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej; KNR Team z Politechniki Warszawskiej; Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej; PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej; Raptors z Politechniki Łódzkiej; University of Warsaw Rover Team z Uniwersytetu Warszawskiego.

Oprócz tego w zawodach weźmie udział pięć zespołów z Indii, trzy z Bangladeszu i po jednym z Egiptu, Meksyku, Australii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

Zespoły z polskich uczelni w konkursie University Rover Challenge uczestniczą od 2009 roku. Pierwszy sukces osiągnęły w 2011 roku, kiedy łazik Magma2, przygotowany na Politechnice Białostockiej, uplasował się na najwyższym stopniu podium. Pierwsze miejsca studenci z Politechniki Białostockiej zajmowali ponownie w 2013 i 2014 roku z łazikiem Hyperion i Hyperion 2.

W 2015 roku w zawodach zwyciężyła drużyna Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej. Z kolei trzecie miejsce zajął zespół Scorpio z Politechniki Wrocławskiej, a czwarte łazik #next, zbudowany przez studentów z Politechniki Białostockiej. W 2016 roku zawody ponownie wygrała drużyna Legendary Rover Team. Na trzecim miejscu uplasował się zespół Continuum z Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2017 roku drużyna ta zajęła drugie miejsce, a trzecie zajął PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej.