Spadek jasności KIC 8462852

Zaczyna się spadek jasności tajemniczej gwiazdy KIC 8462852. Czy pozwoli to rozwiązać zagadkę tego niezwykłego ciała niebieskiego?

W połowie października 2015 roku świat obiegła informacja o “dziwnej” charakterystyce zmian jasności gwiazdy KIC 8462852. Ich niezwykłość polega na nieregularności. Typowy tranzyt egzoplanety lub kilku egzoplanet wprowadza dość łatwo zauważalną regularność spadków jasności gwiazdy. Ta regularność ma związek z okresem orbitalnym egzoplanet. Ponadto, spadki jasności podczas tranzytów trwają krótko, kilka lub kilkanaście godzin. Tymczasem w przypadku KIC 8462852 wykryto wiele nieregularnych spadków jasności. Są one duże, rzędu 15-20 proc. i trwają od 5 do nawet 80 dni. To bardzo zaskakujące parametry tranzytowe.

Media na całym świecie podchwyciły temat. Spośród kilku możliwych wyjaśnień, takich jak duża i nieregularna chmura pyłu lub wielka ilość komet, informowano głównie o możliwości zaobserwowania potężnej struktury, zbudowanej przez zaawansowaną technologicznie cywilizację. Ta struktura, zwana sferą Dysona, w różnym stopniu pochłaniałaby światło gwiazdy KIC 8462852, co powodowałoby nieregularną charakterystykę tranzytów. Wyjaśnienie, choć najmniej prawdopodobne, rozpalało wyobraźnię wielu ludzi na całym świecie. Instytut SETI przeprowadził nasłuch tej gwiazdy w dwóch różnych trybach, jednak nie wykryto żadnego sztucznego sygnału.

Równolegle prowadzono badania na różnych zakresach spektrum elektromagnetycznego. Przykładowo, dane z teleskopu Spitzer sugerują, że wokół tej gwiazdy krąży duża ilość pyłu i komet, jednak dane wciąż nie są wystarczające. Do innych potencjalnych wyjaśnień dziwnej charakterystyki tranzytów KIC 8462852 można zaliczyć m.in.: obecność chmury pyłu międzygwiezdnego, obecność kilku gazowych gigantów z rozległymi pierścieniami na różnych orbitach wokół tej gwiazdy, grupę przechwyconych od innej gwiazdy planetoid, nieznaną wcześniej zmienność gwiazdy oraz oczywiście błędy pomiarowe lub w analizie danych.

Kolejny spadek jasności KIC 8462852

Naukowcy z Instytutu SETI poinformowali, że 18 maja rozpoczął się kolejny spadek jasności KIC 8462852. W momencie tego ogłoszenia spadek był już poziomu 3 procent w porównaniu z typową jasnością tej gwiazdy. Jednocześnie astronomowie proszą o wykonywanie ocen jasności gwiazdy różne obserwatoria na całym świecie oraz amatorów.

Nie wiadomo, jak duży będzie spadek jasności tym razem oraz jak długo będzie trwać. Prawdopodobnie zjawisko będzie mieć nieregularną charakterystykę – podobnie jak we wcześniejszych przypadkach. Z drugiej strony – większa ilość danych ze spadków może przybliżyć astronomów do wyjaśnienia zagadki KIC 8462852.