RMF 24: Już jest. Zbliża się do nas z prędkością 14 km/s

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) opublikowało najnowsze zdjęcie planetoidy 2012 TC4, która 12 października przeleci blisko Ziemi. Kosmiczna skała o rozmiarach od 10 do 30 metrów, która minęła naszą planetę w 2012 roku, teraz zbliża się do nas ponownie z prędkością około 14 km/s. Obraz zarejestrowany z pomocą teleskopu VLT na przełomie lipca i sierpnia to pierwsze zdjęcie tej planetoidy od prawie 5 lat. Dzięki tym obserwacjom wiadomo już, że minie Ziemię w bezpiecznej odległości 44 tysięcy kilometrów.

Planetoida 2012 LC4 na zdjeciu z teleskopu VLT

Obserwacje 2012 LC4 przeprowadzili 27 i 31 lipca oraz 5 sierpnia astronomowie Europejskiej Agencji Kosmicznej Olivier Hainaut, Detlef Koschny i Marco Micheli. Wykorzystali w tym celu należący do Europejskiego Obserwatorium Południowego Paranal w Chile 8,2-metrowy teleskop VLT (Very Large Telescope) i urządzenie FORS2 (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2).

Dotychczasowe obliczenia trajektorii 2012 TC4 były oparte na danych z zaledwie 7 dni obserwacji. Planetoidę odkryto 5 października 2012 roku z pomocą systemu Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) na Hawajach, ale po minięciu Ziemi w ciągu kilku dni planetoida znalazła się poza zasięgiem dostępnych teleskopów. Ówczesne obserwacje pozwoliły na prognozę, że w tym roku, w chwili największego zbliżenia, planetoida znajdzie się w odległości od 6,8 do 270 tysięcy kilometrów od Ziemi. Najnowsze dane wskazują, że ostateczna odległość będzie wynosiła niespełna 44 tysiące kilometrów.

W chwili wykonania zdjęcia 2012 LC4 była jeszcze 56 milionów kilometrów od Ziemi. Jej jasność jest wciąż niezwykle mała, około 60 miliardów razy mniejsza, niż jasność widocznego na niebie Saturna. Po tym, jak udało się zlokalizować planetoidę z pomocą VLT, w miarę jak będzie rosła jej jasność, jej obserwacji podejmie się wiele innych naziemnych teleskopów.



Zarówno NASA, jak i inne międzynarodowe organizacje, zamierzają wykorzystać wizytę 2012 LC4 do testów aparatury, która ma w przyszłości pomóc nam chronić się przed ewentualnymi zagrażającymi Ziemi kosmicznymi skałami. Obserwacje tej planetoidy pomogą doskonalić metody detekcji i opisu takich obiektów. To w przyszłości powinno pomóc w budowie systemu ochrony Ziemi przed takim zagrożeniem. W badania będą zaangażowani między innymi eksperci Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) przy Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie oraz International Asteroid Warning Network.

