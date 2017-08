RMF 24: Firma z Wrocławia rozwiąże problem zaśmiecania orbity okołoziemskiej?

​Problem zaśmiecania orbity okołoziemskiej chce rozwiązać firma z Wrocławia. SatRevolution S.A. testuje silnik jonowy, który pozwoli na wydłużenie czasu kosmicznej misji i zminimalizuje zagrożenie ze strony kosmicznych odpadów. Silniki mają być stosowane w nanosatelitach.

Silniki zaprojektowane we Wrocławiu napędzają małe satelity, tak zwane cubesat. Mają one wyższą wydajność w stosunku do stosowanych powszechnie silników chemicznych. Napędza je teflon, który zajmuje mniej miejsca niż alternatywne, kosmiczne paliwa. To także doskonałe źródło energii dla małych satelitów - przekonuje firma.

Silnik jonowy zapewnia również większą stabilność w czasie lotu po orbicie. Po zakończeniu misji wystarczy obrócić satelitę tyłem do kierunku lotu i uruchomić silnik. Maszyna wyhamuje, zwolni i zacznie schodzić na niższe orbity. Ostatecznie dotrze do atmosfery, gdzie spłonie.



- Na orbicie zdarza się coraz więcej kolizji związanych z zagęszczeniem kosmicznych odpadów. Często powoduje to uszkodzenia satelitów, które dopiero rozpoczynają swoje misje. W SatRevolution chcemy wprowadzać do produkcji ekologiczne rozwiązania, które pomogą również innym firmom i osobom prywatnym wysyłającym swoje satelity w przestrzeń kosmiczną przedłużyć ich podróż oraz umożliwić bezpieczne usunięcie maszyn z orbity - mówi Grzegorz Zwoliński - współzałożyciel wrocławskiej firmy SatRevolution S.A.



Prototyp silnika już jest. W najbliższych tygodnia rozpoczną się jego testy oraz prace związane z przystosowaniem do wykorzystania w małych satelitach.

