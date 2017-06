Przyszłość konstelacji Orion

Dzięki danym z dwóch europejskich misji możliwe jest bardziej precyzyjne wyznaczenie ruchu gwiazd względem Słońca. Pozwala to na symulację zmiany wyglądu konstelacji, takich jak Orion.

Zdjęcie Gwiazdozbiór Oriona /materiały prasowe

Orion jest jednym z najwyraźniejszych gwiazdozbiorów ziemskiego nieba. Główny kształt konstelacji zawdzięczamy układowi siedmiu jasnych gwiazd, z których dwie najjaśniejsze to Betelgeza i Rigel.

Znany nam kształt Oriona na niebie nie będzie jednak wieczny. W czasie liczonym w dziesiątkach tysięcy lat dojdzie do przemieszczenia się gwiazd w tym i innych gwiazdozbiorach. Poniższa animacja prezentuje przemieszczanie się gwiazd Oriona w czasie 450 tysięcy lat. Nagranie przedstawia obszar nieba o wymiarach 20 x 40 stopni. Animacja powstała dzięki danym z dwóch europejskich misji: Hipparcos i Gaia ze wsparciem z naziemnych obserwatoriów.

Wideo