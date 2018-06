Polskie drużyny wygrywają kosmiczne zawody robotyczne

Dwie polskie drużyny studenckie zdominowały podium amerykańskich zawodów robotów marsjańskich URC. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „PCz Rover Team” z Politechniki Częstochowskiej, zaś zespół „IMPULS” z Politechniki Świętokrzyskiej uplasował się na trzeciej pozycji. W pierwszej dziesiątce znalazły się również zespoły z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcie Łazik podczas konkurencji /materiały prasowe

"To nie pierwszy raz, kiedy drużyna z Politechniki Częstochowskiej staje na podium amerykańskich zawodów URC. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zajęli wysokie, trzecie miejsce. Z kolei dla Politechniki Świętokrzyskiej to zdecydowanie udany debiut w tych zawodach" - mówi Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej, współorganizator ligi robotycznej Rover Challenge Series, do której należą m.in. prestiżowe europejskie zawody ERC oraz amerykańskie URC.

Zawodników czeka teraz powrót do kraju i przygotowania do jeszcze większego wydarzenia, jakim będą Europejskie Zawody Robotów Marsjańskich ERC, które odbędą się w dniach 14-16 września w Starachowicach z udziałem przedstawicieli NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej czy firm sektora kosmicznego.