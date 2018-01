Pierwsze egzoplanety 2018 roku

Poinformowano o odkryciu już siedmiu nowych egzoplanet. Pierwsze planety pozasłoneczne, o których istnieniu poinformowano już w 2018 roku, otrzymały oznaczenia HD 238914 b i TYC 3318-01333-1 b oraz K2-138b, K2-138c, K2-138d, K2-138e i K2-138f. Pięć z tych egzoplanet krąży wokół jednej gwiazdy w układzie K2-138.

Zdjęcie Mała skalista egzoplaneta / K. Kanawka /Kosmonauta

TYC 3318-01333-1 b i HD 238914 b to duże masywne gazowe giganty, które krążą w dużej odległości od swoich gwiazd. Ich szacowane masy to odpowiednio około 3,4 i 6,0 masy Jowisza. Gazowe planety krążą wokół swych gwiazd w średnich odległościach wynoszącym odpowiednio 1,4 i 5,7 jednostki astronomicznej z czasem obiegu około 560 i 4100 dni. Wydaje się, że ze względu na gwiazdy obu systemów oraz umiejscowienie w nich egzoplanet, utrzymanie się wody w stanie ciekłym nie będzie możliwe w pobliżu tych obiektów.

Z kolei układ K2-138 jest prawdziwie "miniaturowy". Pięć egzoplanet, które odkryto w tym układzie krąży bardzo blisko swej gwiazdy: najdalsza z nich ma okres obiegu wynoszący zaledwie 12,8 dnia! Pozostałe egzoplanety krążą z czasem obiegu 2,35, 3,56, 5,40 i 8,26 dnia. Są to także małe obiekty - wyznaczone średnice zawierają się w zakresie od 1,6 do 3,3 średnicy Ziemi. Oznacza to, że przynajmniej część tych egzoplanet jest skalista, choć największa z nich może być tzw "super-Ziemią" lub "mini-Neptunem".

Odkrycie układu K2-138 nastąpiło w ramach rozszerzonej misji kosmicznego teleskopu Kepler, który obserwuje wybrane wycinki nieba w 80 dniowych kampaniach. Tak krótki czas obserwacji jednego obszaru nieba pozwala raczej na odkrywanie ciasnych układów planetarnych.

Wraz z najnowszymi odkryciami lista znanych i potwierdzonych planet pozasłonecznych urosła do 3733 obiektów. W tym roku planuje się rozpocząć ważną misję poszukującej egzoplanet: TESS. Możliwości technologiczne nowego obserwatorium sugerują, że początek misji może oznaczać kolejne "hurtowe" odkrycia planet pozasłonecznych.