Pierwsze egzoplanety 2017 roku

W mniej niż tydzień od Nowego Roku pojawiły się pierwsze publikacje dotyczące planet pozasłonecznych. W tym artykule prezentujemy trzy egzoplanety, których istnienie zostało potwierdzone w 2017 roku.

Zdjęcie W 2017 roku spodziewać się można potwierdzenia odkryć kilkuset nowych egzoplanet

Ostatnie lata to prawdziwa złota era w odkryciach planet pozasłonecznych. Od 2014 roku liczba takich odkryć regularnie wzrasta, osiągając wartość przynajmniej kilkuset obiektów rocznie. W dużej części jest to wynik kosmicznej misji Kepler, ale także naziemnych systemów poszukiwawczych.

W nowym roku prawdopodobnie będziemy mieli bardzo podobną sytuację. Spodziewać się można potwierdzenia odkryć kilkuset nowych obiektów. Należy dodać, że wciąż kilka tysięcy kandydatów na egzoplanetę (z obserwacji teleskopu Keplera) czeka na potwierdzenie. Równolegle będą publikowane odkrycia z pozostałych programów obserwacyjnych.

Pierwsze trzy egzoplanety, których istnienie zostało potwierdzone w 2017 roku to AS 205A b, TAP 26 b oraz K2-105 b. Są to bardzo różne obiekty o różnych wielkościach. Największą egzoplanetą jest AS 205A b – masa minimalna tego gazowego olbrzyma to ponad 19 mas Jowisza. Znacznie mniejszy obiektem jest TAP 26 b – o masie co najmniej 1,7 masy Jowisza. TAP 26 b krąży bardzo blisko swej gwiazdy macierzystej – jest to tzw. „gorący Jowisz”.

Najmniejszą egzoplanetą w tym zestawieniu jest K2-105 b. Jego masa wynosi około 30 mas Ziemi. Jest to zatem mały gazowy gigant. Podobnie jak TAP 26 b, K2-105 b krąży bardzo blisko swej gwiazdy macierzystej – ten obiekt może być nazwany „gorącym Neptunem”.

Aktualnie lista znanych i potwierdzonych planet pozasłonecznych zawiera 3560 obiektów.