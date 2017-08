Ostatnie orbity sondy Cassini

Kończy się misja Cassini. Pozostały jeszcze tylko dwa zbliżenia do Saturna, po czym nastąpi wejście sondy w atmosferę tego gazowego giganta.

Zdjęcie Cassini między Saturnem a jego pierścieniami - wizualizacja /NASA

27 sierpnia nastąpiło dwudzieste zbliżenie sondy Cassini do Saturna w ramach “Wielkiego Finału” tej misji. Było to trzecie z pięciu zbliżeń do Saturna, w trakcie którego Cassini “posmakowała” górnych warstw atmosfery planety. Celem zbliżeń są bezpośrednie pomiary atmosfery Saturna przez instrumenty VIMS, INMS i CIRS.

Reklama

Do zakończenia misji pozostały jeszcze tylko dwa zbliżenia do Saturna (które jednocześnie będą chwilowym wejściem w górne warstwy atmosfery). Nastąpią one 2 września (orbita 291) i 9 września (orbita 292).

Po nich przyjdzie czas na ostatnie okrążenie Saturna. Jego zakończeniem będzie wejście sondy w atmosferę planety. Według najnowszych wyliczeń, nastąpi ono 15 września o godzinie 12:31 CEST. Minutę później powinno dojść do utraty sygnału od sondy.

Wideo Cassini: The Wonder of Saturn

Europejsko-amerykańska misja Cassini rozpoczęła się w 1997 roku. Przez kolejne siedem lat sonda zmieniała swoją trajektorię, by wreszcie dotrzeć do Saturna. Wreszcie, w 2004 roku Cassini dotarł do celu. Przez kolejne lata orbiter krążył wokół gazowego giganta, jego pierścieni i dziesiątek księżyców. Dzięki sondzie udało się wyjaśnić wiele tajemnic układu Saturna – m.in. potwierdzić obecność istnienia cieczy na Tytanie oraz wykryć gejzery na Enceladusie.

Misja sondy Cassini była już wielokrotnie przedłużana, jednakże tym razem nie było to możliwe. Ma to związek z paliwem, które wyczerpało się podczas ponad dekady badań.