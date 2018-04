Osiem nowych gorących jowiszów

W ramach programu WASP doszło do odkrycia ośmiu egzoplanet. Każda z nich to tzw. “gorący jowisz”.

Zdjęcie ​Aktualnie ludzkość zna już ponad 3750 planet pozasłonecznych /Kosmonauta

Aktualnie ludzkość zna już ponad 3750 planet pozasłonecznych. Większość z nich (ponad 2650) zostało odkrytych przez kosmiczny teleskop Kepler. Pozostałe - przez wiele grup badawczych z całego świata, korzystających z różnych technik detekcji.

Osiem egzoplanet zostało odkrytych w ramach programu poszukiwawczego Wide Angle Search for Planets (WASP). Te egzoplanety to typowe “gorące jowisze", krążące blisko swoich gwiazd. Zostały one wykryte przy użyciu metody tranzytów, polegającej na wykrywaniu niewielkich spadków jasności, gdy planeta przechodzi przed gwiazdą dla obserwatora z Ziemi. Z tej techniki detekcji korzysta także kosmiczny teleskop Kepler.

Odkryte “gorące jowisze" otrzymały oznaczenia WASP-144b, WASP-145Ab, WASP-158b, WASP-159b, WASP-162b, WASP-168b, WASP-172b i WASP-173Ab. Największą z nich jest WASP-162b, o masie około 5,2 masy Jowisza z naszego Układu Słonecznego. Ta egzoplaneta krąży wokół swej gwiazdy z czasem krótszym niż 10 dni w odległości około 13 milionów kilometrów.

Z kolei najlżejszą egzoplanetą w tym zestawieniu jest WASP-168b. Masa tego gorącego jowisza to około 0,47 masy Jowisza z Układu Słonecznego. Co ciekawe, rozmiary tej egzoplanety są znacznie większe: promień jest około połowę większy od promienia “naszego" Jowisza. Astronomowie uważają, że bliskość do gwiazdy (w tym przypadku około 7,5 miliona kilometrów) bardzo “podgrzewa" atmosferę tego gazowego giganta, jednocześnie zwiększając jej rozmiary.

Pozostałe “gorące jowisze" mają masy od 0,47 do 3,5 masy Jowisza. Ich promienie zawierają się w zakresie od około 0,85 do 1,45 promienia Jowisza. Dwie z odkrytych egzoplanet, WASP-145Ab i WASP-173Ab, krążą w układach podwójnych gwiazd.