Orbita Proxima Centauri wyliczona!

Astronomom udało się wyliczyć parametry orbity Proximy Centauri względem dwóch gwiazd Alfa Centauri.

Zdjęcie Skala gwiazd Alfa Centauri /materiały prasowe

Czy Proxima Centauri krąży wokół dwóch gwiazd Alfy Centauri? To pytanie, od momentu odkrycia najbliższej Słońcu gwiazdy w 1915 roku, zadawały sobie kolejne pokolenia astronomów. Dopiero w tym roku trzech naukowców – Pierre Kervella, Frédéric Thévenin i Christophe Lovis – wyznaczyło orbitę tego czerwonego karła. Stało się to dzięki instrumentowi High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS), zainstalowanemu na 3,6 metrowym teleskopie La Silla w Chile, należącym do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO).

Głównym zadaniem HARPS jest poszukiwanie planet pozasłonecznych, jednak instrument okazał się przydatny także do mierzenia ruchu Proximy Centauri. Wyznaczony okres obiegu gwiazdy wokół dwóch składników Alfy wynosi około 550 tysięcy lat, zaś ekscentryczność orbity to około 0,5. W najbliższym punkcie orbity Proxima zbliża się do dwóch głównych gwiazd Alfy Centauri na odległość około 4300 jednostek astronomicznych, natomiast w najdalszym punkcie orbity jest to około 13 tysięcy jednostek astronomicznych. Obecnie gwiazda zbliża się do najdalszego punktu na orbicie.

Zespół astronomów, który wyznaczył orbitę Proximy Centauri uważa, że ich wyliczenia mają „wysoki poziom pewności”. Innymi słowy, wciąż jest możliwe, że Proxima Centauri nie jest fizycznie powiązana z dwiema gwiazdami Alfy Centauri, ale wydaje się to być bardzo mało prawdopodobne. Kolejne lata obserwacji pozwolą na doprecyzowanie tych wartości.

Zdjęcie Orbita Proximy Centauri względem dwóch gwiazd Alfa Centauri /materiały prasowe

W najbliższych latach wiele różnych grup badawczych będzie zajmować się kolejnymi obserwacjami i pomiarami ruchu Proximy Centauri. Ma to związek z niedawnym odkryciem egzoplanety Proximy b oraz rozpoczęciem prac koncepcyjnym nad projektem misji bezzałogowej Breakthrough Starshot. Zminiaturyzowana sonda rozpędzana laserem miałaby przebyć odległośc 4,37 lat świetlnych w około 2-3 dekady.