Opportunity zmaga się z burzą pyłową

Rejon Marsa, w którym przebywa łazik Opportunity, na początku czerwca 2018 nawiedziła duża burza pyłowa.

Zdjęcie Obraz burzy pyłowej na Marsie, uzyskany za pomocą instrumentu MARCI sondy MRO - początek czerwca 2018. Niebieska kropka to Opportunity /NASA

Od czasu lądowania na Marsie, 25 stycznia 2004 roku, łazik MER-B “Opportunity" bada obszar o nazwie Meridiani Planum. 16 lutego 2018 roku łazik świętował swój pięciotysięczny marsjański dzień (“Sol").

Opportunity wciąż jest w dobrym stanie technicznym, jednak od czasu do czasu musi zmagać się z bardzo trudnymi warunkami. Każdego (marsjańskiego) roku następuje sezon zimowy, podczas którego w obszarze Meridiani Planum spada temperatura oraz ilość dostępnego oświetlenia. Od czasu do czasu region ten nawiedzają też burze pyłowe. Dotychczas (do czerwca 2018 roku) najpoważniejsza nastąpiła w 2007 roku - wówczas Opportunity przetrwał burzę bez uszczerbku.

Większa, znacznie potężniejsza burza pyłowa miała miejsce na początku czerwca 2018 roku. 1 czerwca została ona po raz pierwszy zaobserwowana przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). W ciągu kilku dni powierzchnia burzy przekroczyła 15 milionów km kwadratowych, a jej wpływ na łazik był znacznie większy, niż w przypadku burzy z 2007 roku.

Od 6 czerwca panele słoneczne Opportunity nie są w stanie wygenerować wystarczającej mocy do przeprowadzania badań naukowych oraz jazdy łazika. 10 czerwca Opportunity przesłał na Ziemię status pokładowego systemu zasilania. Na szczęście, jak na razie, nie ma powodów do obaw o misję. Teraz, przez kolejne dni inżynierowie NASA będą obserwować zarówno status łazika, jak i dalszy rozwój tegorocznej burzy pyłowej.