Zaledwie trzy tygodnie po starcie amerykański satelita wojskowy NROL-76 został zaobserwowany przez astronomów amatorów. Obserwacje przyniosły nieco informacji na temat tego satelity.

Zdjęcie Przelot NROL-76 /materiały prasowe

Satelita NROL-76 został wyniesiony na orbitę 1 maja 2017 o godzinie 13:15 CEST za pomocą rakiety Falcon 9R. Było to pierwsze wyniesienie wojskowego satelity przez rakietę firmy SpaceX. Lot Falcona 9R zakończył się pełnym sukcesem: satelita znalazł się na prawidłowej orbicie oraz udało się także odzyskanie pierwszego stopnia na Landing Zone-1 (LZ-1). (Inne oznaczenie NROL-76 to USA-276).

Ponieważ lot Falcona 9R był z ładunkiem wojskowym, do informacji publicznej nie podano parametrów orbity oraz przeznaczenia satelity NROL-76. Z trajektorii lotu, miejsca startu (LC-39A na Florydzie) oraz lądowania pierwszego stopnia Falcona 9R można było wywnioskować jedynie, że NROL-76 został umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) o stosunkowo niskiej inklinacji. Wszystkie inne informacje, w tym dokładne parametry orbity, nie zostały opublikowane.

NROL-76 odnaleziony przez amatorów

Zaledwie trzy tygodnie po starcie NROL-76 został odnaleziony przez astronomów amatorów. Satelita krąży na orbicie o wysokości około 390 x 410 km i nachyleniu 50 stopni. Poniższe nagranie prezentuje przelot NROL-76 z 24 maja 2017.

Wideo USA 276_NROL76_24 May 2017 pass 1

Czym jest NROL-76?

Nachylenie 50 stopni jest dość zaskakujące. Żaden z dotychczasowych amerykańskich satelitów zwiadowczych nie został umieszczony na orbicie LEO o takim nachyleniu. Amerykańskie satelity radarowe typu ONYZ i TOPAZ były umieszczane na orbicie o nachyleniu 57 stopni. Z kolei satelity zwiadu sygnałowego (SIGINT) są zazwyczaj umieszczane na orbitach o nachyleniu 123 stopni. Natomiast mini-prom X-37B, który niedawno zakończył swą czwartą misję, krążył po orbicie o nachyleniu 39 stopni.

Te parametry orbity sugerują, że NROL-76 nie jest satelitą operacyjnym, a raczej służy walidacji i demonstracji nowych technologii. Co ciekawe, aktualne parametry orbity wskazują, że NROL-76 od czasu do czasu będzie się zbliżać do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Minimalna separacja pomiędzy tym satelitą a Stacją może wynieść zaledwie kilka kilometrów. Czy to oznacza, że ISS będzie celem obserwacyjnym dla NROL-76?

Przykład szybkiego wykrycia NROL-76 to wyraźny dowód, że dziś stosunkowo łatwo można wykrywać i obserwować satelity, nawet jeśli parametry orbity nie są znane. Oczywiście, NROL-76 to stosunkowo duży satelita – w przypadku mniejszych satelitów (w tym tych formatu CubeSat) oraz “śmieci kosmicznych” detekcja i regularne obserwacje są znacznie trudniejsze.