Nowe wyjaśnienie spadków jasności KIC 8462852

Czy za spadki jasności KIC 8462852 (jedna z gwiazd w konstelacji Łabędzia. Około 1,7 razy większy od Słońca) odpowiada duży gazowy gigant, pierścienie oraz planetoidy trojańskie?

Zdjęcie Możliwe wyjaśnienie spadków jasności KIC 8462852 /materiały prasowe Kosmos Spadek jasności KIC 8462852

W połowie października 2015 roku świat obiegła informacja o “dziwnej” charakterystyce zmian jasności u gwiazdy KIC 8462852. Ich niezwykłość polega na nieregularności. Typowy tranzyt egzoplanety lub kilku egzoplanet wprowadza dość łatwo zauważalną regularność spadków jasności gwiazdy. W przypadku KIC 8462852 sytuacja była inna: seria głębokich nieregularnych spadków była trudna do wyjaśnienia. Pojawiły się różne wyjaśnienia: od komet aż po “ślad obcej cywilizacji”. Do dziś jednak nie udało się wyjaśnić charakterystyki spadków jasności tej gwiazdy.

Reklama

Naukowcy z Instytutu SETI poinformowali, że 18 maja rozpoczął się kolejny spadek jasności KIC 8462852. Ten spadek trwał bardzo krótko – zaledwie około tygodnia. Wg niektórych astronomów (w tym i grupy naukowców, których hipoteza jest opisana poniżej), taki krótki spadek jasności może pochodzić od egzoplanety, która krąży wokół KIC 8462852.

Gazowy gigant, pierścienie i Trojańczycy?

Niedawno pojawiło się nowe możliwe wyjaśnienie zagadkowych spadków KIC 8462852. Wg grupy hiszpańskich astronomów pod przewodnictwem Fernando Ballesterosa z uniwersytetu w Walencji, za spadki odpowiedzialny jest duży gazowy gigant z wydatnymi pierścieniami. Co więcej, po tej samej orbicie co ta gazowa egzoplaneta krążyłoby dużo planetoid trojańskich – podobnie (ale na znacznie większą skalę) niż to występuje w przypadku “Trojańczyków” u Jowisza w naszym Układzie Słonecznym.

Proponowana średnica tego gazowego giganta to 4,7 średnicy Jowisza. Pierścienie tej planety byłyby nachylone pod dość niewielkim kątem względem orbity, ale ich średnica wynosiłaby aż pięć średnic gwiazdy KIC 8462852.

Planeta (oraz pierścienie i planetoidy trojańskie) krążyłyby wokół KIC 8462852 z czasem około 12 lat. Zespół Ballesterosa uważa, że kolejne głębokie spadki jasności powinny się rozpocząć na początku 2021 roku. Wówczas te spadki będą pochodzić od drugiej grupy planetoid trojańskich i powinny mieć również dość duże wartości. Dwa lata później doszłoby do kolejnego tranzytu gazowego giganta i jego rozległych pierścieni.