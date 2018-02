New Horizons obserwuje planetoidy 2012 HZ84 i 2012 HE85

Po drodze do 2014 MU69 New Horizons wykonuje ważne obserwacje Pasa Kuipera - sonda sfotografowała planetoidy 2012 HZ84 i 2012 HE85.

Zdjęcie 2012 HZ84 (po lewej) i 2012 HE85 (po prawej) /materiały prasowe

Po przelocie obok Plutona (14 lipca 2015) sonda New Horizons (NH) została skierowana ku planetoidzie 2014 MU69. Jest to bardzo ciekawy obiekt, który może być podwójną planetoidą. Przelot nastąpi 1 stycznia 2019, w minimalnej odległości albo ok. 3500 km (wariant podstawowy) albo ok. 10000 km (trajektoria alternatywna, na wypadek wcześniejszego wykrycia potencjalnego niebezpieczeństwa). Naukowcy przewidują, że maksymalna rozdzielczość zdjęć podczas tego przelotu może sięgnąć 35 metrów na piksel.

Reklama

Część lotu ku 2014 MU69 sonda NH spędziła w trybie elektronicznej hibernacji. Przez pozostały etap lotu sonda była aktywna i oprócz sprawdzania systemów pokładowych wykonywała także ważne obserwacje zewnętrznych obszarów Układu Słonecznego.

W grudniu 2017 NH wykonała obserwacje dwóch planetoid o oznaczeniach 2012 HZ84 i 2012 HE85. Są to dwa obiekty z Pasa Kuipera, o których do dziś stosunkowo niewiele wiadomo. Dlatego też względnie bliskie obserwacje z pokładu sondy NH są ważne dla zrozumienia procesów zachodzących w Pasie Kuipera. Takie obserwacje wzbogacają dane pozyskane przez ziemskie obserwatoria oraz powietrzne i kosmiczne teleskopy, takie jak SOFIA i Hubble.