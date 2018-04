Największy od trzech lat spadek jasności gwiazdy KIC-8462852

Mimo iż środowisko naukowe powoli zapomina już o zagadkowej, migającej gwieździe KIC-8462852, niedawno zarejestrowano kolejną anomalię świetlną z jej udziałem. Ponownie doszło do zmniejszenia się ilości promieni docierających z gwiazdy, a wyniki pomiarów wskazują na to, że mamy do czynienia z największym spadkiem jasności od 2015 roku.

Wciąż nie wiadomo, co odpowiada za spadki jasności gwiazdy KIC-8462852

Nowe odkrycie zawdzięczamy zespołowi pracującemu pod przywództwem dr Tabethy Boyajian, odkrywczyni dziwnego zachowania gwiazdy, która jako pierwsza zgłosiła znaczący spadek jej jasności. Korzystając z danych pozyskanych przez obserwatoria Las Cumbras, McDonald i Haleakala, badacze byli w stanie obserwować ilość promieni słonecznych emitowanych przez gwiazdę przez ostatnie kilkanaście miesięcy.

Niecodzienne odczyty pojawiły się 19 marca, lecz już 4 dni później gwiazda powróciła do swojego normalnego stanu. Naukowcy zastanawiali się nawet czy nie mają do czynienia z błędem aparatury, jednakże 26 marca doszło do spadku jasności gwiazdy o około 5 proc. Może się to wydawać niewielką liczbą, ale jest to największy spadek od 2015 roku, kiedy to ilość światła spadła o 22 proc.

W ciągu całego 2017 roku doszło do kilku istotnych anomalii, jednak żadna z nich nie była tak zauważalna, jak zdarzenie sprzed kilku dni. Warto nadmienić, iż w dalszym ciągu nie mamy pewności, co do przyczyn, dla których emitowane przez gwiazdę światło zdaje się być przez coś blokowane. Pojawiające się do tej pory teorie sugerowały istnienie ogromnej planety, pasa asteroid rozciągającego się na niewyobrażalnej długości, a nawet megastruktury obcych pobierającej energię z gwiazdy.

Niecodzienne odczyty pojawiły się 19 marca

Tabetha Boyajian zaproponowała zresztą własną teorię, zgodnie z którą zmiany zachodzące w KIC-8462852 oddalonej o około 1000 lat świetlnych od Ziemi mogą być rezultatem chmury gazu blokującej niektóre długości fal świetlnych. Na tą chwilę żadna z hipotez nie jest jeszcze uznana za oficjalne wyjaśnienie, a zatem zagadka niezwykłej gwiazdy pozostaje bez rozwiązania.