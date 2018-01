Loty suborbitalne z naukowcami NASA?

Amerykańska agencja NASA rozpatruje możliwość wysyłania naukowców na loty suborbitalne, które już niebawem powinny być wykonywane za pomocą komercyjnych pojazdów.

Zdjęcie Widok z wnętrza Crew Capsule 2.0 podczas lotu z 12 grudnia 2017 . Fot. Blue Origin /materiały prasowe

Być może już w tym roku rozpoczną się komercyjne suborbitalne loty załogowe. Takie misje będą wykonywane przez dwie firmy - Blue Origin z pojazdem New Shepard (NS) oraz Virgin Galactic z rakietoplanem SpaceShipTwo (SS2).

Oba pojazdy będą oferować unikalne możliwości dla przeprowadzania badań naukowych: przede wszystkim kilka minut wysokiej jakości mikrograwitacji. Jest to ważne dla różnych badań, gdyż na Ziemi można osiągnąć dość krótkie czasy mikrograwitacji (do kilkudziesięciu sekund w lotach parabolicznych samolotów), a następnie są już dostępne tylko drogie badania na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) lub wewnątrz małych rakiet sondujących. Brakuje możliwości badań przez dłuższy czas, ale przy koszcie znacznie niższym niż na ISS i jednocześnie w większej przestrzeni niż typowe loty rakiet sondujących. Tę lukę częściowo wypełnią komercyjne loty suborbitalne.



Oba pojazdy (NS i SS2) mają być przygotowywane (lub nawet “konfigurowane") do lotów załogowych i badawczych. Choć większość badań w warunkach mikrograwitacji jest mocno zautomatyzowana, w niektórych przypadkach bez obecności człowieka eksperyment się nie uda. Dlatego też NASA obecnie analizuje możliwość wysyłania naukowców w lotach suborbitalnych na pokładzie obu pojazdów.



Warto tu dodać, że wymagania stawiane tego typu lotom są niższe niż dla lotów orbitalnych. Oznacza to, że oprócz “zawodowych" astronautów w lotach suborbitalnych uczestniczyć także będą mogli naukowcy. Jest to duża zaleta, gdyż wiele badań na ISS jest przygotowywanych pod kątem minimalizacji udziału astronautów - w tym przypadku może to być odwrotnie.



Inne agencje kosmiczne także rozpatrują możliwość wykonywania badań naukowych na pokładzie pojazdów NS i SS2. Pod koniec zeszłego roku poinformowano o podpisanym liście intencyjnym pomiędzy włoską agencją ASI a firmą Virgin Galactic. List dotyczy możliwości przeprowadzenia badań naukowych na pokładzie SS2.



Od połowy zeszłej dekady padają zapowiedzi dotyczące lotów suborbitalnych. Po wielu latach opóźnień, problemów technicznych a nawet katastrof, wreszcie wydaje się, że ta “suborbitalna rewolucja" się stanie faktem. Czy zmieni ona dostępność do kosmosu?



(PFA, SN, Sw)