Kosmiczna skała przemknęła blisko Ziemi

19 stycznia doszło do bliskiego przelotu meteoroidu 2018 BX obok Ziemi.

Zdjęcie Przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem często naruszają małe planetoidy. Źródło: K. Kanawka, kosmonauta.net /Kosmonauta

Moment przelotu 2018 BX nastąpił 19 stycznia z maksymalnym zbliżeniem około godziny 23:50 CET. W chwili zbliżenia 2018 BX znalazł się w odległości około 281 tysięcy kilometrów od Ziemi. Odpowiada to około 0,73 średniej odległości do Księżyca. Średnicę 2018 BX określono na około 5 metrów. Jest to zbyt mały obiekt, by mógł zagrozić Ziemi.

Jest to piąty wykryty bliski przelot planetoidy lub meteoroidu w 2018 roku. W 2017 roku takich wykrytych przelotów było 53. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku takich odkryć było 24, a w 2014 roku 31. Z roku na rok ilość odkryć rośnie, co jest dowodem na postęp w technikach obserwacyjnych oraz w ilości programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują” niebo.

Warto tu dodać, że pierwszym bliskim przelotem w 2018 roku było zbliżenie dużej planetoidy 2018 AH. Ten obiekt ma średnicę około stu metrów, a jego wykrycie nastąpiło dopiero po przelocie obok Ziemi.