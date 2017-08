Kolejny spadek jasności KIC 8462852

Gwiazda KIC 8462852 nie przestaje zadziwiać. Trwa właśnie trzeci od maja spadek jej jasności i wciąż nie ma jednego oraz przekonującego wyjaśnienia tego zjawiska.

Zdjęcie Możliwe wyjaśnienie tranzytów KIC 8462852 - komety krążące wokół gwiazdy /materiały prasowe

Od maja tego roku trwają spadki jasności zagadkowej gwiazdy KIC 8462852. Pierwszy zanotowano w maju i trwał on zaledwie około tygodnia. Zjawisko otrzymało nieoficjalne imię “Elsie”. Następny spadek jasności zanotowano w czerwcu – wówczas jasność spadła na około dwa tygodnie. Ten spadek nazwano zaś “Celeste”. Oba spadki były dość niewielkie – maksymalnie do 2 proc. jasności gwiazdy.

Aktualnie trwa trzeci spadek jasności KIC 8462852. Rozpoczął się on koło 3 sierpnia. Jak na razie (głównie) ma maksymalną wartość 1-2 procent. Co ciekawe, dwóch niezależnych obserwatorów zanotowało także krótkotrwały głębszy spadek – do około 3 procent. Otrzymał on nieoficjalne imię “Skara Brae”.

Z uwagi na brak wyjaśnienia natury spadków KIC 8462852, wielu obserwatorów gwiazd zmiennych, także amatorów (wyposażonych w bardziej zaawansowany sprzęt) regularnie obserwuje tę gwiazdę. Dzięki temu od maja naukowcy zebrali dużo danych, co może pomóc w wyjaśnieniu zagadki.

Jak na razie nie ma przekonującej teorii wyjaśniającej ten fenomen. Pojawiły się różne wyjaśnienia: od komet, poprzez duży gazowy gigant z wydatnymi pierścieniami oraz planetoidami trojańskimi aż po bardzo fantastyczne “ślady obcej cywilizacji”.