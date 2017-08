Kolejne egzoplanety w Tau Ceti

Wokół pobliskiej gwiazdy Tau Ceti odkryto kolejne egzoplanety. W układzie może krążyć łącznie nawet siedem obiektów planetarnych.

Zdjęcie Wizja małej skalistej egzoplanety. Źródło: K. Kanawka /Kosmonauta

Tau Ceti to jedna z “sąsiadek” Układu Słonecznego. Gwiazda znajduje się w odległości 11,9 lat świetlnych od Ziemi. Jest to także gwiazda dość podobna do naszego Słońca, o masie około 78 proc. masy naszej Dziennej Gwiazdy. Tau Ceti świeci z mocą mniej więcej połowy Słońca. Już w 2012 roku odkryto pierwsze egzoplanety krążące w układzie Tau Ceti. Obiekty otrzymały oznaczenia Tau Ceti b, Tau Ceti c, Tau Ceti d, Tau Ceti e i Tau Ceti f. Okresy obiegu odkrytych egzoplanet wynoszą od 14 do 640 dni. Ich masy minimalne są od dwóch do sześciu razy większe od Ziemi – jest więc bardzo prawdopodobne, że są to obiekty skaliste.

Nowe badania Tau Ceti

Do tej listy można teraz doliczyć kolejne obiekty, które odkryto w rezultacie badań dużego zespołu astronomów z kilku instytutów badawczych. Pracom przewodził astronom Fabo Feng z brytyjskiego University of Hertfordshire. Dwie nowe egzoplanety otrzymały oznaczenia Tau Ceti g i Tau Ceti h. Ponadto naukowcom udało się z większą pewnością ustalić istnienie dwóch wcześniej wykrytych planet tego układu: Tagi Ceti e i Tau Ceti f. Co ciekawe nie udało się jednak potwierdzić istnienia innych wcześniej wykrytych obiektów.Tau Ceti g i Tau Ceti h to małe skaliste egzoplanety które krążą bardzo blisko swojej gwiazdy. Ich czas obiegu wynosi około 20 i 50 dni w odległości odpowiednio 0,13 i 0,23 jednostki astronomicznej.

Dwie pozostałe potwierdzone egzoplanety mają okres obiegu około 160 i 640 dni. Wszystkie odkryte/potwierdzone egzoplanety mają masy minimalne mniejsze od 4 mas Ziemi. Najmniejsze z tych czterech to właśnie Tau Ceti g i Tau Ceti h, których masy minimalne zostały wyliczone na 1,73 i 1,85 masy Ziemi.

Ile krąży planet wokół Tau Ceti?

Łącznie wokół Tau Ceti może krążyć nawet siedem egzoplanet, chociaż prawdopodobnie jest ich mniej. Warto tu dodać, że warunki podobne do ziemskich panowałyby na planecie krążącej w odległości około 0,7 jednostki astronomicznej od tej gwiazdy. W takiej odległości nie odkryto żadnego obiektu planetarnego w tym układzie. Najbliżej tej odległości krąży Tau Ceti e – w odległości około 0,54 jednostki astronomicznej z czasem 160 dni. Jest to za blisko gwiazdy, szczególnie jeśli Tau Ceti e jest potężną planetą o masie ponad 4 razy większej od masy Ziemi. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem Tau Ceti e jest odpowiednikiem Wenus z naszego Układu Słonecznego.



Badania układu Tau Ceti z pewnością będą nadal kontynuowane – zwłaszcza że najnowsza praca naukowa zdaje się częściowo zaprzeczać wcześniejszym odkryciom.