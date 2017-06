Juno: czego dowiedzieliśmy się o Jowiszu?

Sonda Juno krąży prawie od roku wokół największej planety Układu Słonecznego. Jakie są wyniki badań gazowego giganta?

Zdjęcie Południowy obszar polarny Jowisza (przetworzony obraz z danych z Juno) /NASA

Start misji Juno nastąpił 5 sierpnia 2011 roku. Jest to wyprawa NASA w ramach programu New Frontiers – tej samej klasy pojazdu, co New Horizons. Przez kolejne pięć lat Juno krążyła po wewnętrznym Układzie Słonecznym, stopniowo zmieniając swoją orbitę. 5 lipca 2016 roku amerykańska sonda Juno weszła na orbitę wokół Jowisza. To dopiero druga misja orbitera największej planety Układu Słonecznego – pierwszą był Galileo (1995 – 2003).

Orbita Juno (początkowo planowana na dość kołową blisko Jowisza, wskutek problemów z silnikiem pozostawiona w formie eliptycznej) pozwala na obserwacje gazowego giganta z zupełnie innej perspektywy niż to kiedykolwiek wcześniej było możliwe. Przede wszystkim Juno obserwuje ze stosunkowo niewielkiej odległości obszary polarne Jowisza. Ponadto, w trakcie każdego z przelotów następuje zbliżenie do szczytów chmur Jowisza, na odległość zaledwie około 4000 km. Pierwszy taki przelot nastąpił pod koniec sierpnia zeszłego roku.

Czego dowiedzieliśmy się o Jowiszu w ciągu rocznej misji Juno? Poniższe nagranie podsumowuje obserwacje i odkrycia, jakie wykonała misja Juno.

Wideo What has NASA's Juno discovered around Jupiter so far?

Misja podstawowa Juno będzie trwać jeszcze około roku. Możliwe jest przedłużenie misji tego orbitera.