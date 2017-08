Inauguracja habitatu LUNARES w Pile

Na lotnisku w Pile otwarto habitat LUNARES. Jest to unikatowy na skale europejską model bazy księżycowej lub marsjańskiej i pozwala na badanie zachowania astronautów w warunkach odosobnienia oraz prowadzenie eksperymentów, które docelowo będą przeprowadzane na powierzchni ciał niebieskich.

Symulowana powierzchnia Księżyca i Marsa w habitacie LUNARES

LUNARES to projekt spółki SpaceGarden, na czele której stoi dr Agata Kołodziejczyk z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Głównym projektantem bazy jest architekt specjalizujący się w konstrukcjach kosmicznych, Leszek Orzechowski. W bazie zaplanowano miejsca dla 6 analogowych astronautów.



Habitat składa się z dwóch części: mieszkalno-laboratoryjnej oraz symulacji powierzchni planety. Pierwsza z nich składa się z sześciu kontenerów połączonych wspólnym pomieszczeniem pod kopułą. Kopułę dostarczyła polska firma Freedomes z Kołbaskowa, której sferyczne struktury podziwiać można w filmie “Marsjanin”. Pomieszczenia w kontenerach to między innymi: laboratorium druku 3d, sypialnia, biuro czy ogródek.



Powierzchnię “na zewnątrz bazy” zasymulowano wewnątrz dawnego wojskowego hangaru, w którym stacjonował bombowiec Su-22. Dzięki dużej powierzchni, wewnątrz można prowadzić prace geologiczne, sprawdzać działanie łazików czy obsługiwać teleskop. Połowa hangaru jest wysypana szarym żwirem symulującym warunki księżycowe, druga symuluje powierzchnię Marsa.



Jednym z eksperymentów, które będą przeprowadzane na analogowych astronautach będą badania nad percepcją czasu. Dzięki całkowitemu odcięciu od światła słonecznego, naukowcy znajdujący się w Centrum Dowodzenia w Toruniu będą mogli dowolnie zmieniać warunki oświetlenia w każdym miejscu habitatu. Firma uzyskała na to zgodę komisji bioetycznej.



Inną innowacją jest specjalne pomieszczenie do hydroponicznej hodowli roślin. Znajdują się tam też wirówki do badania wpływu mikrograwitacji na procesy biologiczne. Jak podkreślał na otwarciu, dr Aleksander Waśniowski, lekarz i uczestnik analogowych misji marsjański, podjęto współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, tworząc pierwszą w Polsce Pracownię Medycyny Ekstremalnej.



Cztery misje w 2017



Pierwsza misja w habitacie LUNARES rozpocznie się już 31 lipca. Będzie ona nosić nazwę Poland Mars Analogue Simulation 2017 i potrwa dwa tygodnie. W jej trakcie, sześcioro astronautów z międzynarodowej ekipy będzie przeprowadzać eksperymenty z geologii, robotyki, psychologii, biologii czy astronomii.



Drugą misja będzie polska Lunar Expedition 1, kierowana przez dr Agatę Kołodziejczyk. Wśród sześciorga polskich astronautów znajdą się: dowódca Piotr Konorski, zastępca Mariusz Słonina, oficer komunikacyjna Dorota Budzyń, astrobiolożka Joanna Kuźma, inżynier biomedyczny Grzegorz Ambroszkiewicz i oficer medyczny Matt Harasymczuk. Ich celem będzie zasymulowanie misji księżycowej.



We wrześniu wystartuje trzydniowa misja Moon for Youth for Kids, w której zespół gimnazjalistów będzie uczył się jak działa baza kosmiczna. Uczniowie będą wcielać się w rolę kosmonautów i obsługi misji.



Czwartą zaplanowaną na ten rok misją w habitacie LUNARES jest ICAres-1 (Innovative Concepts Ares). Jak podkreśla dr Waśniowski, będzie to unikatowa w skali świata misja z niepełnosprawnym (niewidomym) astronautą. Będzie to geolog, Marcin Kaczmarzyk. Ta misja ma na celu opracowanie zaleceń i procedur dla późniejszych misji kosmicznych, podczas których wypadkowi może ulec jeden z członków załogi.



Habitat LUNARES jest kontynuacją projektu habitatu M.A.R.S., który powstał w czerwcu 2017r. w miejscowości Turza pod Rzeszowem. Odbyła się tam misja Lunar Expedition 0, która przygotowała procedury i była wstępem do obecnej działalności.