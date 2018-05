Helikopter dla lądownika Mars 2020!

NASA zadecydowała, że łazik Mars 2020 zostanie wyposażony w helikopter.

Zdjęcie Wizja marsjańskiego helikoptera misji Mars 2020 podczas lotu /NASA

11 maja Jet Propulsion Laboratory (JPL) poinformowało, że dołączy helikopter do misji Mars 2020. Helikopter ma być demonstracją technologii lotu pojazdów cięższych od powietrza w warunkach cienkiej atmosfery Czerwonej Planety. Będzie to pierwszy tego typu pojazd, który odwiedzi inną planetę.

Pierwsze oficjalne informacje o helikopterze dla misji Mars 2020 pojawiły się już w 2015 roku. Projekt jest natomiast rozwijany od 2013 roku. W jego wyniki powstał lekki, ważący 1,8 kg helikopter, którego śmigła poruszają się z prędkością prawie 3000 tysięcy obrotów na minutę. Jest to około 10 razy większa prędkość obrotu śmigieł, niż w ziemskich zastosowaniach.

Z uwagi na dużą odległość pomiędzy Ziemią, a Marsem, helikopter będzie funkcjonować w trybie autonomicznym. Maksymalny przewidywany zasięg pojedynczego lotu helikoptera wynosi około kilkuset metrów. NASA zaznacza, że jeśli demonstrator technologii nie zadziała, misja łazika Mars 2020 nie dozna żadnego uszczerbku.

Wideo NASA Mars Helicopter Technology Demonstration

Wybór tego demonstratora do misji Mars 2020 ma duże znaczenie dla możliwych kierunków rozwoju przyszłej eksploracji Czerwonej Planety. Jeśli demonstracja zakończy się sukcesem, wówczas możliwe będzie zbudowanie pojazdów latających do badań Marsa, zamiast lądowników czy łazików. W określonych przypadkach tego typu misja mogłaby przynieść znaczne korzyści, np. dotarcie do trudno dostępnych przez łaziki, ale interesujących stanowisk naukowych.