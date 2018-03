HD 286123 b - odkrycie z polskim akcentem

7 marca została opublikowana praca naukowa opisująca dwie nowe egzoplanety – HD 286123 b i HD 89345 b. Odkrycie pierwszej z nich częściowo zawdzięczamy astronomowi amatorowi z Polski.

Zdjęcie HD 286123 b to typowy “gorący Jowisz" /materiały prasowe

Dwie nowe egzoplanety otrzymały oznaczenia HD 286123 b i HD 89345 b. Te planety zostały wykryte dzięki kosmicznemu teleskopowi Kepler w fazie misji oznaczonej “K2" . Obie egzoplanety to “gorące Jowisze", krążące blisko swych gwiazd.

Odkrycie z polskim akcentem

HD 286123 b to typowy “gorący Jowisz". Promień egzoplanety jest o około 8 proc. większy od promienia Jowisza. W porównaniu z największą planetą naszego Układu Słonecznego, HD 286123 b ma jednak znacznie niższą masę - około 0,41 masy Jowisza. HD 286123 b krąży wokół swej gwiazdy z czasem obiegu wynoszącym około 11,8 dnia. W odkryciu HD 286123 b brał udział astronom amator z Polski - Gabriel Murawski z Suwałk. Gabriel przeprowadził dodatkowe obserwacje astronomiczne HD 286123 w poszukiwaniu tranzytu planety. Obserwację egzoplanety HD 286123 b udało się przeprowadzić w nocy z 29 na 30 września 2017.

HD 89345 b - gorący Saturn

Z kolei HD 89345 b to egzoplaneta mniej masywna od Saturna, o masie około 0,1 masy Jowisza i promieniu około 0,62 promienia największej planety naszego Układu Słonecznego. HD 89345 b krąży wokół swojej gwiazdy macierzystej z czasem zaledwie 11,2 dnia. W przypadku tej egzoplanety można używać określenia “gorący Saturn", z uwagi na dość niewielką masę, choć wyraźnie większą od obiektów takich jak Uran czy Neptun.

Gorące gazowe giganty krążące bardzo blisko swych gwiazd wciąż są zagadką dla astronomów. W naszym Układzie Słonecznym nie występują tego typu obiekty planetarne. Co ciekawe, zarówno HD 286123 jak i HD 89345 to gwiazdy typu G, zatem są to gwiazdy podobne do naszego Słońca. Wiek tych gwiazd jest także zbliżony do wieku Słońca. Oznacza to, że prawdopodobnie istnieje kilka różnych mechanizmów powstawania układów planetarnych we Wszechświecie i ich dalszej ewolucji. Pytanie, czy nasz Układ Słoneczny jest “typowy" lub “nietypowy" wciąż pozostaje nierozstrzygnięte.