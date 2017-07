Filmy 4K nagrane w kosmosie aparatem Sony Alfa 7S II

Firma Sony opublikowała materiały filmowe w rozdzielczości 4K, które nakręcono w przestrzeni kosmicznej przy użyciu bezlusterkowego, pełnoklatkowego aparatu Alfa 7S II. Urządzenie zamontowane zostało na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zdjęcie Aparat okrąża Ziemię w ciągu około 90 minut, rejestrując różne filmy 4K i fotografie z wysokości 400 km /materiały prasowe

Filmy ukazują urodę Wysp Japońskich oglądanych z kosmosu za dnia i nocą. Widać na nich majestatyczne, ośnieżone szczyty, światła metropolii i zróżnicowaną kolorystykę. Ich powstanie było możliwe dzięki dużej czułości aparatu Alfa 7S II oraz jego zdolności do nagrywania filmów w wysokiej rozdzielczości 4K.

Aparat został wybrany do instalacji na nowej platformie zewnętrznej na Japońskim Module Eksperymentalnym nazywanym „KIBO”. Badania przeprowadzone przez Japońską Agencję Badania Kosmosu potwierdziły, że aparat cechuje się trwałością i wytrzymałością wymaganymi w surowym środowisku przestrzeni kosmicznej, do którego specyfiki należy niemal zupełna próżnia, obecność promieniowania kosmicznego i gwałtowne zmiany temperatury - chwali się producent.

Sony | α | α7S II into Outer Space | Japan by day

Sony | α | α7S II into Outer Space | Japan by day

Aparat rozpoczął podróż na stację kosmiczną 9 grudnia 2016 r. na pokładzie statku transportowego „KOUNOTORI”, wystrzelonego z Centrum Kosmicznego Tanegashima. Niespełna dwa miesiące później, 8 lutego 2017 r., został zainstalowany w przestrzeni kosmicznej. Aparat okrąża Ziemię w ciągu około 90 minut, rejestrując różne filmy 4K i fotografie z wysokości 400 km.

Wideo