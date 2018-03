Chińska stacja kosmiczna spadnie na Ziemię około 10 kwietnia

Chińska stacja kosmiczna TianGong-1, ważąca 8,5 tony, spadnie na Ziemię około 10 kwietnia tego roku. Ze względu na nieco chaotyczny ruch obiektu w końcowej fazie deorbitacji, nie da się przewidzieć dokładnie, kiedy i gdzie upadną szczątki.

Amerykańscy eksperci korzystający z danych z US Space Monitoring System wydali prognozę w sprawie upadku TianGong-1, która będzie stale aktualizowana. Ich zdaniem, stacja kosmiczna spadnie 10 kwietnia. Z kolei Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) w swojej prognozie zapewnia tymczasowe "okno", w którym to zdarzenie może nastąpić w terminie od 25 marca do 17 kwietnia.

Fragmenty stacji, niespalone w gęstych warstwach atmosfery, mogą dosięgać powierzchni Ziemi. Najprawdopodobniej spadną do któregoś z oceanów. Nie można jednak wykluczyć upadku na ląd. Ostatnio fragmenty chińskiej rakiety kosmicznej spadły na jeden z domów w Państwie Środka. Tym razem strefa zagrożenia jest znacznie większa.

Biorąc pod uwagę nachylenie orbity stacji (42,7 stopnia), groźba upadku jej niespalonych fragmentów istnieje dla regionów położonych geograficznie pomiędzy 43 stopniem szerokości geograficznej południowej i 43 stopniem szerokości geograficznej północnej. Dokładność prognozy czasu i miejsca ewentualnego upadku wraku stacji wzrośnie wraz ze zbliżaniem się podanej daty.

Stacja orbitalna TianGong-1 została uruchomiona 29 września 2011 roku. Stanowi ona kamień milowy chińskiego programu kosmicznego w drodze do stworzenia dużej stałej stacji kosmicznej. W czasie przebywania na orbicie na jej pokładzie znajdowały się dwie ekspedycje załogowe. We wrześniu 2016 r. okazało się, że Chiny straciły nad nią kontrolę i rozpoczęła się chaotyczna deorbitacja.