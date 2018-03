Chińska stacja kosmiczna prawdopodobnie spadnie na Ziemię w Wielkanoc

Deorbitacja chińskiej stacji kosmicznej Tiangong-1 jest nieunikniona, a ruch stacji na tyle chaotyczny, że nie wiadomo kiedy wejdzie ona w atmosferę. Jak wynika z najnowszych prognoz Europejskiej Agencji Kosmicznej (z 21 marca), stacja kosmiczna spadnie na Ziemię między 30 marca a 2 kwietnia.

Zdjęcie Tiangong-1 /materiały prasowe Technauka Rozpoczyna się deorbitacja stacji Tiangong-1

Tiangong-1 został wystrzelony na orbitę pod koniec września 2011 r., aby pomóc przetestować technologie dokowania wymagane do budowy większej stacji kosmicznej. Docelowo Chiny planują utworzyć własną stację do 2020 roku. Jest to dla Chińczyków ważne, ponieważ ich kraj nie uczestniczy w projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Reklama

Po spełnieniu swojej roli stacja Tiangong-1 została skazana na destrukcję poprzez wejście w atmosferę ziemską. Jednak ze względu na masę, jej fragmenty prawie na pewno dotrą do Ziemi. Do tej pory nie zdołano jednak ustalić, gdzie dokładnie spadnie Tiangong-1. Biorąc pod uwagę dane na temat pozycji statku kosmicznego, prawdopodobnie będzie to gdzieś pomiędzy 43 stopniem szerokości północnej oraz 43 stopniem szerokości geograficznej południowej.

Chiny przyznały, że utraciły kontrolę nad stacją orbitalną Tiangong-1 już w 2016 roku. Najprawdopodobniej jej szczątki spadną gdzieś do oceanu, ale nie można niestety wykluczyć, że pewne fragmenty uderzą w ląd, co byłoby bardzo niebezpieczne.