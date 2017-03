Chińska misja do asteroid

Chińska Republika Ludowa pracuje nad misją, która zbada kilka asteroid regularnie przelatujących w pobliżu Ziemi.

Agencja Xinhua donosi, że Chiny po zrealizowaniu w 2020 roku misji marsjańskiej, składającej się z orbitera, lądownika i łazika, będą eksplorować również asteroidy oraz Jowisza. Wstępny plan został nakreślony w białej księdze rozwoju chińskiego sektora kosmicznego, opublikowanej pod koniec 2016 roku.

Chińska sonda kosmiczna odwiedzi kilka celów. Jednym z nich jest asteroida Apophis, głaz mający rozmiary około 325 metrów, który w 2029 i 2036 roku wykona bardzo bliski przelot koło Ziemi. Drugim celem będzie asteroida węglowa o numerze 1996 FG3. Jest to podwójny obiekt z grupy Apollo o szacowanej szerokości około 1,7 km. Co ciekawe, do tego obiektu miały udać się planowane przez ESA sondy Marco Polo i Don Kiszot. Misje te jednak nigdy nie wyszły poza etap planowania.

Zarówno Apophis jak i 1996 FG3 regularnie zbliżają się do Ziemi i w długiej skali czasowej mogą stanowić zagrożenie dla naszej planety. Lepsze poznanie tych obiektów znacznie poprawi działania z zakresu tzw. obrony planetarnej.

Chińska sonda ma wejść na orbitę styczną z 1996 FG3 i towarzyszyć podwójnemu obiektowi przez dłuższy czas wykonując szereg badań. Następnie sonda udałaby się do kolejnych asteroid, które nie zostały jeszcze nazwane.

Najwięcej doświadczenia w badaniach asteroid z bliska posiadają głównie Stany Zjednoczone oraz Japonia. Oba państwa umieściły swoje sondy na orbitach małych ciał niebieskich: Dawn (Ceres i Vesta), NEAR Shoemaker (433 Eros) oraz Hayabusa (25143 Itokawa). Pozostałe asteroidy były badane podczas przelotów innych sond kosmicznych. W przypadku Chin odbyło się to podczas rozszerzonej misji orbitera Chang’e 2, który po wykonaniu obserwacji Księżyca został skierowany ku asteroidzie 4179 Toutatis. Pojazd zbliżył się planetki na odległość 3,2 kilometra.