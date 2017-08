​Dzięki zdjęciom wykonanym przez satelitę Sentinel 2 zaobserwowano bielenie Wielkiej Rafy Koralowej.

Zdjęcie Wielka Rafa Koralowa widziana z kosmosu /materiały prasowe Technauka 91 nowych wulkanów odkrytych pod lodami Antarktyki

Korzystając ze zdjęć satelitarnych, naukowcy zaobserwowali w tym roku bielenie australijskiej Wielkiej Rafy Koralowej. W przeszłości trudno było obserwować to zjawisko, natomiast obecnie jest to łatwiejsze dzięki Sentinelowi 2. Wybielenie nastąpiło w drugim roku z rzędu. Eksperci są bardzo zaniepokojeni stanem koralowców i zastanawiają się nad możliwością przetrwania rafy w związku ze zwiększoną częstotliwością wystąpień zjawisk związanych z globalnym ociepleniem.

Reklama

Bielenie koralowców

Koralowce swoje piękne kolory zawdzięczają małym glonom, które żyją w ich tkankach. Te małe organizmy w procesie fotosyntezy produkują węglowodany, które są pożywieniem dla koralowców. Jednak koralowce mają ograniczony zakres temperaturowy, w którym mogą żyć. Kiedy robi się zbyt ciepło, glony są wyrzucane z koralowców, co skutkuje tym, że stają się białe.



Glony zapewniają 90 proc. energii koralowcom. Gdy nie powracają one w niedługim czasie, koralowiec umiera. Samo bielenie może zaś trwać do sześciu tygodni. W tym czasie koralowiec może się zregenerować lub umrzeć i zostać pokryty algami. W każdym przypadku wróci do ciemnego koloru, przez co na zdjęciach satelitarnych trudno odróżnić zdrowy koralowiec od chorego. Wymagany jest częsty monitoring, aby wiarygodnie zidentyfikować bielenie koralowców z kosmosu.

Obserwacja ESA



Badając zdjęcia Sentinela-2 wykonane nad rafą pomiędzy styczniem i kwietniem, naukowcy pracujący przy projekcie ESA Sen2Coral zauważyli obszary, wyglądające jak rafa koralowa, które się rozjaśniły, a następnie ściemniały. Wydarzenie to zostało potwierdzone przez dwa kolejne zdjęcia wykonane w lutym, wskazując na przybliżony czas bielenia wynoszący co najmniej 10 dni.



“Ogólnie rzecz biorąc, interpretowanie zmian jest niejednoznaczne. Nie można po prostu przejść do wniosku, że rozjaśnienie jest bieleniem ponieważ jasność dowolnego miejsca na rafie zmienia się z obrazu na obraz z wielu przyczyn, zarówno zmian na wodzie jak i pod nią" - mówi dr John Hedley, kierowinik naukowy projektu Sen2Coral.



Dr Chris Roelfsema z Uniwersytetu w Queensland i kierownik projektu Great Barrier Reef Habitat Mapping przeprowadził testy terenowe w danym obszarze, zbierając tysiące zdjęć koralowców w styczniu i ponownie w kwietniu. Wykorzystano je do potwierdzenia obserwacji satelitarnych.



“Niestety, w miejscach, w których można zauważyć bielenie, obfite pokrycie koralowe, które zaobserwowaliśmy w styczniu, w kwietniu były przeważnie porośnięte glonami torfowymi, a tylko niektóre indywidualne gatunki koralowe przetrwały. Zdjęcia i dane terenowe pokazują, że w tym miejscu nastąpiło obumarcie koralowców" - mówi Roelfsem.



Ponieważ monitorowanie bielenia odbywa się zazwyczaj ręcznie poprzez badania lub nurkowanie w wodzie, wiele raf świata nie jest obecnie skutecznie monitorowane.