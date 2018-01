Backyard Worlds - siedem odkrytych brązowych karłów

Backyard Worlds: Planet 9 to jeden z projektów typu “citizen science”, w którym może wziąć udział każdy zainteresowany internauta. Zadaniem jest przeszukiwanie zdjęć wykonanych przez kosmiczny teleskop WISE w poszukiwaniu ciemnych i chłodnych obiektów. Backyard Worlds jest realizowany w ramach programu Zooniverse.

Zdjęcie Porównanie wielkości małych gwiazd ze Słońcem oraz Jowiszem / Fot. - NASA's Goddard Space Flight Center /NASA

Backyard Worlds cieszy się dużym zainteresowaniem wśród internautów, gdyż może przynieść odkrycie “Dziewiątej Planety", której astronomowie poszukują już od dwóch lat. Wyszukanie małego i słabego obiektu na tle tysięcy jaśniejszych gwiazd jest trudnym zadaniem, jednak z pewnością poszerza naszą wiedzę na temat Układu Słonecznego oraz naszego “gwiezdnego sąsiedztwa".

Reklama

Tuż przed końcem zeszłego roku zespół Backyard Worlds poinformował o odkryciu siedmiu brązowych karłów. Tego typu obiekty świecą bardzo słabo i na podczerwonym zakresie fal, zatem ich wykrycie jest trudne. Jeden z tych odkrytych brązowych karłów ma temperaturę zaledwie 750 Kelwinów. Dla porównania najchłodniejszy ze znanych (pod?) brązowych karłów, odkryty z danych teleskopu WISE w 2014 roku ma temperaturę około 250 Kelwinów.



Łącznie program Backyard Worlds przyniósł już odkrycie ośmiu nieznanych wcześniej brązowych karłów. Odkrywanie tych obiektów jest ważne, gdyż znajdują się one stosunkowo blisko Układu Słonecznego. Dzięki poszukiwaniom małych i słabych obiektów możliwe jest m.in. określenie zbliżeń do Układu Słonecznego. Przykładem jest podwójny układ WISE 0720−0846, który zaledwie 70 tysięcy lat temu zbliżył się do Słońca na odległość około 0,8 roku świetlnego.



(BWP9)