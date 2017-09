Astronomowie odkryli trzy planety podobne do Ziemi

Badacze z Uniwersytetu Genewskiego dokonali odkrycia w pobliskim systemie gwiezdnym. Z pomocą spektrometru HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) oraz Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) zidentyfikowano trzy planety - jedna z nich posiada masę zbliżoną do Ziemi.

Zdjęcie Planety orbitują wokół YZ Ceti - jest to czerwony karzeł położony w gwiazdozbiorze Wieloryba /materiały prasowe Planeta podobna do Saturna może odpowiadać za anomalię gwiazdy KIC 8462852

Ciała niebieskie orbitują wokół YZ Ceti - jest to czerwony karzeł położony w gwiazdozbiorze Wieloryba. Znajduje się około 12 lat świetlnych od nas i należy do gwiazd najbliższych Układowi Słonecznemu, lecz jest niewidoczna gołym okiem. Dzięki prowadzonym obserwacjom wykazano, że znajdują się tam co najmniej trzy planety, które krążą w niewielkiej odległości od gwiazdy macierzystej.

Reklama

Egzoplanety te oddalone są od YZ Ceti odpowiednio o 0,016 AU (jednostka astronomiczna - 1 AU = około 150 milionów kilometrów), 0,021 AU i 0,028 AU. Mamy zatem do czynienia z mocno ściśniętym układem. Ta najbardziej zbliżona do swojej gwiazdy posiada 75 proc. masy Ziemi. Druga w kolejności jest niemal tak samo masywna jak nasza planeta - 98 proc. masy. Z kolei trzecia najbardziej oddalona egzoplaneta jest cięższa od Ziemi o 14 proc.

W przypadku czerwonych karłów, planety zwykle orbitują bardzo blisko gwiazdy. Tak też jest w tym przypadku - każda z nich wykonuje jeden pełny obrót wokół YZ Ceti odpowiednio w 1,97, 3,06 i 4,66 dnia.

W pracy naukowej zespół badawczy wskazał na możliwość istnienia jeszcze jednej planety w tym układzie. Naukowcy przypuszczają, że może ona posiadać tylko 47 proc. masy Ziemi i wykonywać jeden pełny obrót wokół gwiazdy w ciągu 1,04 dnia. Jeśli zdołamy ją namierzyć, będzie to jedna z najmniejszych znanych nam egzoplanet.

Kolejna informacja jest taka, że żadna z planet nie znajduje się w tzw. strefie zamieszkania. Na podstawie wielkości gwiazdy oraz odległości między nią, a planetą naukowcy ustalają, czy warunki na niej panujące mogą sprzyjać istnieniu życia w postaci bakterii. Jednak czerwone karły są małe i emitują wielokrotnie mniej światła niż gwiazdy typu Słońce. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy obiekty tego typu mogą pozwalać na powstanie i przetrwanie życia.