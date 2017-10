Astronomowie natrafili na tajemnicze sygnały z odległej galaktyki

Poszukując oznak inteligentnego życia we wszechświecie, astronomowie wykryli 15 szybkich rozbłysków radiowych w odległej galaktyce.

Zdjęcie Czy uda się rozwikłać zagadkę FRB 1211102? /©123RF/PICSEL Technauka Detektory w USA i Włoszech wspólnie zarejestrowały fale grawitacyjne

Krótki wybuch radiowy (Fast radio burst - FRB), któremu nadano oznaczenia FRB 121102, jest wyjątkowo interesujący dla astronomów. To pierwsze tego typu zjawisko, które zdaje się powtarzać w regularnych interwałach. Astronomowie nie są w stanie tego wyjaśnić.

„ Te (sygnały red.) są wyjątkowe, ponieważ występują w wyższej częstotliwości, dotąd niespotykanej” - powiedział Paul Scholz, astronom badający FRB w Dominion Radio Astrophysical Observatory w Penticton

W 2016 roku udało się zlokalizować źródło tajemniczych sygnałów w galaktyce odległej o 2 miliardy lat świetlnych od Ziemi. Zazwyczaj podobne sygnały emitują obiekty takie jak pulsary. Wysyłają one jednak fale elektromagnetyczne z szerokiego zakresu częstotliwości, płynnie przechodząc od jednych do drugich. W przypadku FRB 121102 jest inaczej, co zdumiewa naukowców.

Paul Scholz wierzy, że uda się znaleźć naukowe wyjaśnienie tego zjawiska. W ciągu najbliższych miesięcy ma się tym zająć nowy teleskop w Kolumbii Brytyjskiej – Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Badacze spodziewają się odkrywać kilka sygnałów FRB w ciągu dnia, lecz czy pomoże to rozwikłać zagadkę FRB 1211102?