Astrobotic poleci na rakiecie Atlas 5

Pierwszy lądownik księżycowy firmy Astrobotic zostanie wystrzelony w 2019 roku na rakiecie należącej do United Launch Alliance.

Zdjęcie Wizualizacja lądownika Peregrine na Księżycu /materiały prasowe

Astrobotic jest jedną z czołowych firm, które brały udział w konkursie Google Lunar Xprize. Obecnie wiadomo, że spółce nie uda spełnić wygórowanych warunków wielokrotnie przekładanego już konkursu i wystrzelić pierwszej misji przed końcem tego roku.Fundacja Xprize oferuje 20 mln USD dla zespołu, który przed końcem tego roku wyśle misje na powierzchnię Srebrnego Globu. Dodatkowe nagrody będą przeznaczone na takie osiągnięcia jak przejazd po powierzchni Księżyca, czy lądowanie w pobliżu historycznych miejsc, na których znajdują się pozostałości sprzętu z zimnowojennego wyścigu Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.

Obecnie pięć zespołów ma podpisane umowy z operatorami rakietowymi na wyniesienie ładunku w 2017 roku. Dwa łaziki (zespół Indus z Indii i zespół Hakuto z Japonii) wspólnie polecą na rakiecie PSLV w grudniu. Amerykański zespół Moon Express miał skorzystać z rakiety Electron, której debiutancki lot w 2017 roku zakończył się niepowodzeniem. Izraelski zespół SpaceIL ma zaś umowę ze SpaceX na lot Falconem 9 (jako ładunek dodatkowy).Dla wszystkich finalistów Google Lunar XPrize wielkim problemem mogą być opóźnienia w startach rakiet nośnych. Dlatego można się spodziewać, że wyścig będzie bardzo zacięty.

Firma Astrobotic

Mimo, że spółka była jedną z pierwszych, która przystąpiła do konkursu GLXP, to firma postawiła jednak na rozwijaniu długofalowego modelu biznesowego, w którym dostarczać będzie ładunki klientów na powierzchnie Księżyca. Umowa z United Launch Alliance zakłada wystrzelenie lądownika Peregrine w lipcu 2019 roku na rakiecie Atlas 5 jako ładunku dodatkowego. Misja odbyłaby się w pięćdziesiątą rocznicę misji Apollo 11. Wstępna recenzja projektu (Preliminary Design Review) została zakończona w listopadzie zeszłego roku, zaś następny w kolei przegląd techniczny (Critical Design Review) ma zostać przeprowadzony na początku 2018 roku.

Wideo Peregrine - Astrobotic Lunar Lander Animation

Nowy lądownik został zaprezentowany w czerwcu 2016. Pojazd budowany jest we współpracy z ekspertami z Airbus Defence and Space. Docelowo konstrukcja będzie w stanie zawieść do 265 kg ładunku na powierzchnie Księżyca. Pierwsza misja z 2019 roku ma być przede wszystkim demonstratorem technologii.Wiadomo, że Astrobotic podpisała umowy na umieszczenie ładunków na powierzchni Księżyca od 11 klientów. Jednym z nich jest Atlas Space Operations, która dostarczy terminal komunikacji laserowej. Innym z partnerów jest przedsiębiorstwo spedycyjne DHL.