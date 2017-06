Asgardia nabiera realnych kształtów

Asgardia - pierwszy naród funkcjonujący w kosmosie - ogłosiła plany umieszczenia na orbicie pierwszego własnego satelity.

Zdjęcie Asgardia jesienią wystrzeli własnego satelitę /materiały prasowe

Zespół międzynarodowych naukowców i przedsiębiorców ogłosił w Hongkongu plany wystrzelenia jesienią satelity Asgardia-1, należącego do pierwszego narodu kosmicznego na świecie. Ta inicjatywa jest ważnym krokiem w rozwoju Asgardii, państwa niezależnego od jakiegokolwiek innego kraju na Ziemi, ale podlegającemu prawu międzynarodowemu. Pomysłodawcą Asgardii jest rosyjski naukowiec i biznesmen doktor Igor Aszurbejli.



Nanosatelita stanie się fundamentem stałej obecności Asgardii w kosmosie. Będzie on zawierał dane 1,5 mln Asgardczyków przechowywane na orbicie za darmo.



- Asgardia teraz pokaże, że kosmos znajduje się w zasięgu ręki. W ubiegłym roku, gdy prezentowaliśmy Asgardię, wielu ludzi sceptycznie oceniało, czy kiedykolwiek uda nam się umieścić cokolwiek w kosmosie. Dziś możemy z pewnością ogłosić, że jesienią wyniesiemy na orbitę satelitę Asgardia-1 - powiedział Aszurbejli.



Państwo Asgardia, którego nazwa wywodzi się od niebiańskiego miasta Asgard z mitologii nordyckiej "ma oferować niezależną platformę wolną od ograniczeń praw danych krajów lądowych". Grupa zapowiada, że będzie otwierać nowe możliwości w kosmosie dla handlu i nauki ze wszystkimi ziemskimi państwami.





Zdjęcie Asgardia chce być pierwszym kosmicznym państwem uznanym przez ONZ / materiały prasowe

Reklama



- Asgardia-1 to nasz pierwszy, mały krok, który mamy nadzieję, że doprowadzi do olbrzymiego skoku dla ludzkości. To kamień węgielny, który będziemy chcieli wykorzystać do stworzenia sieci satelitów pomagających ochronić naszą planetę przed asteroidami, burzami słonecznymi, kosmicznymi śmieciami i innymi niebezpieczeństwami związanymi z kosmosem - dodał Aszurbejli.



Asgardia chce być pierwszym kosmicznym państwem uznanym przez ONZ. Aby to osiągnąć, Asgardia wymaga własnej konstytucji, która powstawała przez ostatnie 6 miesięcy z pomocą ekspertów z dziedziny prawa. Kiedy plany utworzenia państwa ogłoszono w październiku 2016 r. i uruchomiono proces aplikowania o obywatelstwo, w ciągu pierwszych 48 godzin zgłosiło się 100 000 chętnych. W ciągu 20 dni liczba ta sięgnęła pół miliona. Spłynęło tak dużo zgłoszeń, że administracja Asgardii przestała przyjmować kolejne. Teraz trwa żmudny proces weryfikacji.



Na oficjalnej stronie projektu czytamy, że Asgardia ma mieć rząd złożony z co najmniej jedenastu ministerstw. Zamierza być też członkiem ONZ. Do tej pory chęć przyjęcia obywatelstwa wyraziło ponad 193 tysiące osób z ok. 200 krajów. Największym zainteresowaniem projekt cieszy się w Chinach i w Turcji. Po kilkadziesiąt osób zgłosiło się także z Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Pierwszy statek kosmiczny Asgardczyków będzie stanowił początek nowej ery kosmicznej.