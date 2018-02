5000 Soli Opportunity

Łazik MER-B Opportunity funkcjonuje na powierzchni Czerwonej Planety już ponad 5000 marsjańskich dni (“soli”).

Zdjęcie Zdjęcie ramienia łazika Opportunity, wykonane podczas sol 5000 misji /NASA

Nikt nie przypuszczał, że łazik MER-B “Opportunity", jeden z dwóch wystrzelonych w 2003 roku pojazdów marsjańskich, wytrzyma w dobrym stanie technicznym tak długo. Od czasu lądowania na Marsie, które nastąpiło 25 stycznia 2004 roku, łazik Opportunity bada obszar Meridiani Planum. Przez ponad 14 (ziemskich) lat łazik przemierzył ponad 45 km, badając kolejne obszary: krater Endurance, krater Victoria, a obecnie krater Endeavour. Nazwa każdego z kraterów w pewnym sensie nawiązuje do wytrzymałości łazika.

Reklama

Do krateru Endurance (ang. wytrzymałość), o średnicy 130 metrów, łazik dojechał w 134 marsjańskim dniu (“sol") misji, choć “gwarancja" możliwości przeprowadzania badań naukowych i jazdy opiewała jedynie na 90 soli. Z kolei krater Victoria (ang. zwycięstwo), o średnicy 750 metrów, został osiągnięty przez łazik w 950 solu. Wówczas wydawało się, że to już kres możliwości łazika. Stało się jednak inaczej - po prawie 700 marsjańskich dniach Opportunity wyruszył do krateru Endeavour (ang. dążenie), o średnicy 22 kilometrów, do którego dojechał w 2677 solu misji. Sama podróż pomiędzy kraterami Victoria a Endeavour trwała ponad tysiąc marsjańskich dni.

Wideo Podróż łazika Opportunity od krateru Victoria do krateru Endeavour

W połowie 2011 roku, czyli w czasie gdy łazik Opportunity docierał do zachodniego brzegu krateru Endeavour, skończyła się misja bliźniaczego łazika MER-A “Spirit". Wówczas wielu komentatorów uważało, że Opportunity także niebawem zakończy pracę. Znów ku zdumieniu naukowców - tak się jednak nie stało - i od czasu lądowania znacznie większego łazika MSL “Curiosity" po Marsie znów poruszają się dwa pojazdy wyposażone w zestawy instrumentów naukowych. (Łazik MSL realizuje swoją misję już ponad pięć lat).

Przed misjami MER-A Spirit i MER-B Opportunity doświadczenie NASA w przemierzaniu Marsa wynosiło zaledwie nieco ponad 100 metrów (łazik Sojourner z misji Mars Pathfinder). Dlatego tak długi czas funkcjonowania łazika Opportunity wciąż jest zaskakujący. Długie funkcjonowania łazika to także szansa na jeszcze lepsze przygotowanie kolejnych pojazdów do eksploracji Czerwonej Planety (w tym łazika Mars 2020).

Wideo Ujęcie na trasę łazika oraz zbliżenie na stanowiska badawczego łazika Opportunity z 2014 roku

Pięć tysięcy marsjańskich dni zostało przekroczone przez Opportunity 16 lutego 2018. Łazik nadal jest w dobrym stanie technicznym, wciąż przeprowadza pomiary naukowe. Inżynierowie z NASA uważają, że największym wyzwaniem dla pojazdu jest przetrwanie kolejnych marsjańskich zim, gdy w regionie prac są niższe temperatury a dzień jest krótszy. To wydaje się być największym ryzykiem dla tego wyjątkowo wytrzymałego łazika.