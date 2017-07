Zaobserwowano ruch orbitalny czarnych dziur

​Naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali ruch orbitalny pary czarnych dziur.

Zdjęcie Orbitujące czarne dziury obserwowano od 10 lat /materiały prasowe

Dzięki teleskopowi Very Long Baseline Array (VLBA) astronomowie byli w stanie zaobserwować parę supermasywnych czarnych dziur, które krążą wokół siebie oddalone o setki milionów lat świetlnych. Odkrycie to jest wynikiem ponad dwóch dekad pracy i niezwykłym wyczynem biorąc pod uwagę dokładność pomiarów.



Naukowcy namierzyli parę czarnych dziur w galaktyce 0402+379, która znajduje się ok. 750 mln lat świetlnych od Ziemi. Łączna masa tych dwóch supermasywnych czarnych dziur jest około 15 mld razy większa od masy Słońca, a ich okres orbitalny wynosi 24 000 lat. Oznacza to, że chociaż obiekty obserwowano od ponad dziesięciu lat, uczeni nie byli w stanie wykryć nawet najmniejszych zmian krzywizny orbity.



- Jeżeli wyobrazicie sobie ślimaka poruszającego się z prędkością 1 cm/s po niedawno odkrytej planecie podobnej do Ziemi orbitującej wokół Proxima Centauri, oddalonej o 4243 lat świetlnych, to jest to ruch kątowy, który tu rozważamy - powiedział Roger W. Romani, jeden z głównych badaczy z Uniwersytetu Stanforda.



Czarne dziury są obiektami trudnymi do badań, ponieważ nie można ich bezpośrednio obserwować, ale można wykrywać ich wpływ na pobliską materię. Aby namierzyć parę czarnych dziur w 0403+379 astronomowie musieli skorzystać z Very Long Baseline Array (VLBA), który składa się z 10 radioteleskopów. Mierzą one różne częstotliwości sygnałów radiowych emitowanych przez czarne dziury, dzięki czemu można wyznaczyć ich trajektorię.



Naukowcy planują dalsze obserwacje interakcji zachodzących w galaktyce 0402+379.