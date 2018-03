Zaobserwowano pierwszą pozasłoneczną kometę

Kosmiczny Teleskop Keplera odkrył dowody świadczące o obecności komety okrążającej gwiazdę KIC 3542116.

Zdjęcie Komety zbliżone rozmiarem do komety Halleya mogą być obecne w wielu rejonach wszechświata /NASA

Jądro komety ma wielkość miasta, ale jej ogon może być znacznie dłuższy. Korzystając z Kosmicznego Teleskopu Keplera, Tom Jacobs zauważył spadki jasności gwiazdy KIC 3542116, które świadczą o obecności obiektu ją obiegającego.



Zaobserwowano sześć tranzytów - trzy ściemniały gwiazdę o 0,1 proc., a trzy o jeszcze mniejsze wartości. Właśnie takiego zachowania można by się spodziewać po obiekcie podobnym do komety Halleya. Wiele wskazuje, że odkryto tym samym pierwszą kometę okrążającą gwiazdę w układzie pozasłonecznym.



KIC 3542116 to gwiazda nieznacznie większa i gorętsza od Słońca. Jest oddalona od nas o 815 lat świetlnych. Astronomowie nie mają pewności, że spadki jasności faktycznie pochodzą od komet, ale odnotowany wzorzec właśnie na to wskazuje.