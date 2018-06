Wydmy na Plutonie są zbudowane z zamrożonego metanu

​Minęły już prawie 3 lata od kiedy sonda New Horizons przeleciała obok Plutona, ale naukowcy dopiero zaczynają przetwarzać zebrane przez nią dane. Najnowsze odkrycie dotyczy wydm, które przypominają te z Sahary, ale prawdopodobnie są zbudowane z zamrożonych cząstek metanu.

Zdjęcie Wydmy na Plutonie są zbudowane z metanu - to niemal pewne /NASA

Na Plutonie odkryto 357 bladych grzbietów na równinie znanej jako Sputnik Planitia. Biegną one równolegle do pasma górskiego Viking Terra i obejmują obszar o długości ok. 75 km. Uczeni od dawna zastanawiali się, z czego mogą być one zbudowane.



Wydmy na Plutonie wyglądają jak wyrzeźbione przez powietrze i są zlokalizowane na czapie lodowej w pobliżu gór, gdzie wiatry byłyby najsilniejsze. Na Ziemi, a nawet na Marsie, miałoby to sens, ale ciśnienie atmosferyczne Plutona jest 100 000 razy mniejsze niż na Ziemi i prawie 1000 razy mniejsze niż na Czerwonej Planecie.



Symulacje wykazały, że nawet wyjątkowo słabe siły działające w cienkiej atmosferze wystarczą do przenoszenia cząstek metanu o wielkości ziaren piasku. Azotowe cząstki lodu - choć najczęściej spotykane na Plutonie - są prawdopodobnie zbyt delikatne, więc za budulec wydm uznaje się solidniejsze ziarna lodu metanowego. Potwierdzają to pobliskie ciemne smugi na powierzchni Plutona, również ukształtowane przez wiatry.



Wydmy są wspólną cechą Układu Słonecznego - występują na Wenus, Marsie i Tytanie. Kształty przypominające wydmy obserwowano na komecie 67P. Mimo że komety nie mają stałej atmosfery, to gazy z nich uciekające mogą kształtować krajobraz w podobny sposób.



Symulacje komputerowe wykazały, że dla stworzenia wydm na Plutonie ważna jest odpowiednia wielkość ziaren - od 0,21 do 0,31 mm. Uważa się, że wiatry Plutona osiągają prędkość 30-40 km/h. Wydmy, które zainteresowały naukowców są stosunkowo młode - powstały w ciągu ostatnich 500 000 lat.