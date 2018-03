Wydmy jak symbol Batmana

Na Marsie zaobserwowano wydmy, które kształtem przypominają symbol Batmana.

Zdjęcie Tak wyglądają marsjańskie wydmy /NASA

Wydmy znajdują się w pobliżu bieguna północnego Marsa. Nie jest to szczególnie nowe zdjęcie - kamera HiRISE umieszczona na Mars Reconnaissance Orbiter zrobiła je 28 stycznia 2018 roku. Teraz amerykańska agencja kosmiczna ponownie opublikowała fotografię z odpowiednio podbitymi kolorami i kontrastem.



Kształt wydm jest wynikiem marsjańskiego wiatru, który czasami może osiągać prędkość nawet 100 km/h. Ten typ sierpowatych wydm nazywa się barchanami - występują one powszechnie na ziemskich pustyniach piaszczystych, szczególnie tych pozbawionych roślinności. Powstają, gdy wiatr stale wieje w jednym kierunku, co sprawia, że poszczególne wydmy są odizolowane od siebie.



Eksperci NASA zwrócili uwagę na inną cechę obrazu, a mianowicie to, co znajduje się między wydmami. Są tu równoległe ciemne i jasne pasy, które zawierają stosy głazów rozmieszczonych w regularnych odległościach.



Póki co, NASA nie wie, jakie zjawiska mogłyby doprowadzić do tak regularnego ukształtowania stosów głazów.