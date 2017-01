Wielka Czerwona Plama wyłania się z ciemności

Sonda Juno przesłała kolejne niezwykle zdjęcie Jowisza. Można na nim zobaczyć Wielką Czerwoną Plamę z nowej perspektywy.

Zdjęcie Wielka Czerwona Plama na nowym zdjęciu /NASA

Wielka Czerwona Plama to gigantyczny stały antycyklon od co najmniej 352 lat wiejący na Jowiszu, na południe od równika. Burza jest na tyle duża, że można ją swobodnie obserwować z Ziemi za pomocą amatorskich teleskopów. Wielka Czerwona Plama ma zmienne wymiary 24-40 tys. na 12-14 tys. km. Obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wykonując jeden obrót w ciągu około 6 dni. Jest chłodniejsza od otoczenia, a jej górne warstwy wystają 8 km ponad okoliczne chmury.



Naukowcy nie wiedzą dokładnie, co nadaje Wielkiej Czerwonej Plamie charakterystyczną barwę, która czasami przechodzi w pomarańczową lub nawet białą. Najprawdopodobniej jest to fosforowodór rozkładany na powierzchni przez promienie słoneczne, w wyniku czego powstaje czerwony fosfor.



Wielka Czerwona Plama jest stabilna, choć w ciągu ostatnich 100 lat zmniejszyła się o połowę. Póki co, naukowcy nie wiedzą, czy kiedykolwiek ona zaniknie.



Załączone zdjęcie zostało wykonane 11 grudnia podczas przelotu sondy Juno w pobliżu Jowisza, w odległości przekraczającej dystans między Ziemią a Księżycem.