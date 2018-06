W ziemskiej atmosferze znaleziono pył sprzed powstania Słońca

Układ Słoneczny narodził się 4,6 mld lat temu, wraz z formowaniem się Słońca w gigantycznej chmurze zwanej mgławicą słoneczną. Naukowcy poinformowali, że znaleźli pozostałości tej mgławicy w górnych warstwach ziemskiej atmosfery. Pył międzygwiezdny mgławicy słonecznej był przechowywany na kometach, które następnie przeniosły go na Ziemię.

Zdjęcie Wszystkie planety Układu Słonecznego wywodzą się z mgławicy słonecznej /123RF/PICSEL

Zespół uczonych z Uniwersytetu Hawajskiego zbadał próbki pyłu za pomocą akceleratora cząstek i mikroskopu elektronowego w Lawrence Berkeley National Lab w Kalifornii. Uczeni przeanalizowali szkliste ziarna znane jako GEMS, które mają rozmiar 1/100 szerokości ludzkiego włosa. Odkryto, że ziarna te pochodzą ze składników, które złączyły się jeszcze przed formowaniem komet.



- Nasze obserwacje sugerują, że te egzotyczne ziarna reprezentują przedsłoneczny pył międzygwiezdny. Jeśli mamy w zasięgu ręki wyjściowe do formowania się planet 4,6 mld lat temu, to ekscytujące i umożliwiające zrozumienie procesów, które wtedy zaistniały - powiedziała dr Hope Ishii, główna autorka badań.



Na podstawie najnowszych badań powszechnie uważa się, że Układ Słoneczny powstał głównie z węgla, lodu i krzemianów. Większość pyłu została prawdopodobnie zniszczona i stała się częścią planet, ale niewielkie ilości przetrwały na kometach. Co więcej, stwierdzono, że GEMS zawierały węgiel, który rozkłada się przy słabym ogrzewaniu, co sugeruje, że nie przetrwałby bliżej Słońca. To wskazuje, że powstał w zewnętrznej mgławicy słonecznej wczesnego Układu Słonecznego.



Dzięki takim odkryciom jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć przeszłość Układu Słonecznego, a co za tym idzie - także jego przyszłość.