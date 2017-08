Układ TRAPPIST-1 jest znacznie starszy niż myśleliśmy

Amerykańscy astronomowie oszacowali wiek układu planetarnego TRAPPIST-1. Okazuje się, że jest on prawie dwa razy starszy od Układu Słonecznego.

Zdjęcie Wizja artystyczna układu TRAPPIST-1 /materiały prasowe

Naukowcy z NASA i Uniwersytetu Kalifornijskiego z San Diego są przekonani, że TRAPPIST-1 jest znacznie starszy niż do tej pory przypuszczaliśmy. Badania skupiły się na ośmiu różnych właściwościach gwiazdy, takich jak m.in. rotacja, magnetyzm, kolor i skład. Pozwoliły one stwierdzić naukowcom, że układ planetarny TRAPPIST-1 liczy 5,4-9,8 mld lat. Rozpiętość jest duża, ale nawet w takiej postaci ujawnia wielu cennych informacji.



- Układ TRAPPIST-1 musiał utrzymać się w obecnym kształcie przez miliardy lat. Oznacza to, że planety ewoluowały razem - w innym wypadku już dawno opuściłyby ten system - powiedział Adam Burgasser z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.



Układ TRAPPIST-1 składa się z siedmiu egzoplanet rozmiarami zbliżonych do Ziemi, które krążą wokół małego czerwonego karła. Orbity planet nie są przypadkowe, są zsynchronizowane w tzw. rezonansie orbitalnym, więc ich okresy są proporcjonalne. Trzy z siedmiu planet znajdują się w ekosferze gwiazdy, co oznacza, że mogą panować tam warunki sprzyjające rozwojowi i podtrzymaniu życia. Układ TRAPPIST-1 jest wyjątkowo stabilny, zazwyczaj czerwone karły są znacznie bardziej chaotyczne.



Ultrachłodne czerwone karły, takie jak gwiazda w TRAPPIST-1 wypalają się bardzo powoli - mogą świecić nawet 900 razy dłużej niż wynosi obecny wiek wszechświata.