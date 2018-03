Układ planetarny z sześcioma gazowymi olbrzymami

Wokół HD 34445 krąży co najmniej sześć gazowych olbrzymów, z których dwa prawdopodobnie znajdują się w ekosferze gwiazdy.

Zdjęcie Czy wokół HD 34445 istnieją planety, na których jest życie? /NASA

HD 34445 to gwiazda typu G0, tylko o 7 proc. cięższa od Słońca i nieco bogatsza w metale. Powstała aż 8,5 mld temu i jest przez to bardziej rozwinięta od naszej gwiazdy dziennej - emituje dwa razy więcej światła i jest na dobrej drodze do zostania czerwonym olbrzymem.



HD 34445 jest oddalona od nas o 150 lat świetlnych, co jest niewielkim dystansem w kosmicznej skali. Okazuje się, że wokół HD 34445 znajdują się planety. Układ planetarny HD 34445 jest niepodobny do Układu Słonecznego. Tylko Jowisz i Saturn wywierają odpowiedni wpływ grawitacyjny na Słońce, aby wytworzyć wahania, które widzimy w przypadku 6 planet otaczających HD 34445. Oznacza to, że opisywaną gwiazdę muszą okrążać gazowe olbrzymy.



Wszystkie odkryte planety mają masę co najmniej zbliżoną do masy Neptuna. Nie wiadomo czy te egzoplanety mają księżyce, ale jeżeli by się to potwierdziło, to prawdopodobnie istniałyby tam warunki sprzyjające obecności wody w stanie ciekłym.