Trajektorie dwóch asteroid potwierdzają istnienie Dziewiątej Planety

Astronomowie odkryli parę asteroid w zewnętrznym Układzie Słonecznym, które mogą potwierdzać istnienie Dziewiątej Planety, hipotetycznego obiektu krążącego daleko za orbitą Plutona.

Zdjęcie Czy tak wygląda Dziewiąta Planeta? /materiały prasowe

Badania zostały opublikowane w "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". Według wyliczeń, Dziewiąta Planeta jest 10 razy większa od naszego globu i krąży 200 razy dalej niż dystans dzielący Ziemię i Słońce.



Istnienie tajemniczej Dziewiątej Planety astronomowie próbują wywnioskować na podstawie osobliwych orbit niektórych ciał w zewnętrznym Układzie Słonecznym, takich jak obiekty transneptunowe (TNO). Niezwykle eliptyczne orbity ciał krążących daleko od Słońca sugerują, że istnieje duży, nieznany nam obiekt, który swoją grawitacją zakrzywia ich trajektorie.



Astronomowie z Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich (IAC) przyjrzeli się w szczególności dwóm planetoidom: 2004 VN112 i 2013 RF98, które mają podobnie zniekształcone orbity wokół Słońca. Badając ich skład, wywnioskowano, że miały podobny początek, co znaczy, że tworzyły układ binarny asteroid, który został rozerwany przez grawitację.



Po przeprowadzeniu tysięcy symulacji, naukowcy odkryli, że dokonać tego planeta o masie między 10 a 20 mas Ziemi - hipotetyczna Dziewiąta Planeta - ok. 5-10 mln lat temu. Dalsze są kolejne badania w celu potwierdzenia tych rewelacji.



Poszukiwania Dziewiątej Planety trwają cały czas. W tej chwili mamy tylko pośrednie dowody na jej istnienie.