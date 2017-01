Tetyda na nowym zdjęciu

NASA ujawniła nowe, wyjątkowo szczegółowe zdjęcie Tetydy, jednego z księżyców Saturna, wykonane przez sondę Cassini. Zostało one zrobione 10 listopada 2016 r. z odległości 367 tys. km.

Zdjęcie Nowe zdjęcie Tetydy /NASA

Tetyda ma średnicę 1062 km, a jej powierzchnia jest usiana małymi kraterami uderzeniowymi. Na przesłanym zdjęciu dominuje jeden z nich nazwany Odyseuszem.



Krater ma ok. 445 km szerokości, co stanowi ok. 1/4 średnicy Księżyca. Odyseusz jest zatem jednym z największych kraterów w Układzie Słonecznym. Nazwany imieniem greckiego herosa, ma w swoim centrum wysokie wzniesienie, które powstało w wyniku opadania materiału powstałego podczas uderzenia. Astronomowie uważają, że Tetyda nie jest aktywna geologicznie, więc jej powierzchnia pozostaje niezmieniona.



Tetyda jest podobna do innego księżyca Saturna - Mimasa - który wiele osób porównuje z Gwiazdą Śmierci znaną z "Gwiezdnych wojen". Na Mimasie jest podobny krater uderzeniowy, co na Tetydzie. Krater na Mimasie ma jednak tylko 139 km średnicy.



Zdjęcie Tetydy jest kolejnym spektakularnym wykonanym przez sondę Cassini, której misja zakończy się pod koniec 2017 r.