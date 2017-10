Spektakularne zdjęcie galaktyk po kolizji

Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał kolejne spektakularne zdjęcie. Instrument NASA tym razem uchwycił formujące się gwiazdy po masywnej kolizji dwóch galaktyk 24 mln lat świetlnych od Ziemi.

Zdjęcie Galaktyki po kolizji uchwycone przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a /NASA

Do kosmicznej kolizji doszło między galaktykami NGC 4490 i NGC 4485. Mniejszy z obiektów został uwięziony przez grawitację większego, pieczętując ich nieuniknioną kolizję. Zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a pokazuje wszechświat po tym zdarzeniu ze strefą formujących się gwiazd.



W wyniku kolizji doszło do całkowitej zmiany kształtu NGC 4490, która została rozciągnięta w takim stopniu, że zyskała nazwę Galaktyki Kokon. Wszystkie ślady świadczące o jej spiralnym charakterze zostały zniszczone. Galaktyka NGC 4485 zachowała spiralne ramiona.



Między galaktykami NGC 4490 i NGC 4485 roznosi się cienka nić nowo tworzących się gwiazd na odległość ok. 24 000 lat świetlnych, ukazując ścieżkę, którą przebyły oba obiekty.