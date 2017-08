SN 2017egm - odkryto hipernową blisko nas

​Naukowcy odkryli kolejną hipernową. SN 2017egm jest najbliższą superjasną supernową jaką znamy.

Zdjęcie Hipernowe to obiekty znacznie jaśniejsze od "regularnych" supernowych /NASA

Hipernowa to rodzaj wysokoenergetycznej supernowej powstającej, gdy bardzo masywna gwiazda zapada się na skutek zahamowania w niej reakcji termojądrowych. Hipernowe są 10-100 razy jaśniejsze od "regularnych" supernowych. Astronomowie znają kilka tego typu obiektów, ale do tej pory wszystkie z nich znajdowały się w dużych odległościach od nas.



23 maja astronomowie odkryli SN 2017egm, która jest oddalona od nas "zaledwie" o 420 mln lat świetlnych. Według stosowanych skal kosmologicznych, jest to stosunkowo blisko, zwłaszcza, że odkrywane do tej pory obiekty tego typu były oddalone co najmniej trzy razy dalej.



Co więcej, galaktyka, w której znajduje się SN 2017egm - NGC 3191 - nie pasuje do klasycznego wzorca. Większość hipernowych jest zlokalizowana w galaktykach karłowatych. Uważa się, że tego typu obiekty mogą występować tylko w środowiskach o bardzo niskim stężeniu pierwiastków cięższych od helu, które astronomowie nazywają metalami. Do tej grupy astronomowie zaliczają nawet węgiel i tlen, czyli pierwiastki, których żaden chemik nie sklasyfikowałby za metale.



Niedawno odkryto supernową DES15E2mlf, która nie znajduje się w galaktyce karłowatej. SN 2017egm jest obiektem jeszcze bardziej problematycznym. NGC 3191 to galaktyka spiralna i eksplozja hipernowej wystąpiłaby w niej tylko wtedy, gdyby wszechświat był o 3 proc. młodszy, niż jest obecnie. Naukowcy nie mają pojęcia jak powstała hipernowa taka jak SN 2017egm.